В магазине PlayStation больше нельзя купить игры для PS3, PSP и Vita

Sony закрыла веб-версию старого PS Store / God Of War III

Похоже, Sony молча убрала доступ к старой веб-версии PlayStation Store по особой ссылке, благодаря чему пользователи покупали игры для PS3 и портативных консолей PS Vita и PSP.

Что примечательно, узнали об этом не от самой компании, а от пользователей игрового форума Resetera, которые обратили внимание на изменение 28 марта. Сама Sony при этом не делала никаких заявлений.

Напомним, что в октябре прошлого года Sony выпустила обновлённую веб-версию PlayStation Store – в ней нельзя покупать игры и DLC для PS3, PS Vita и PSP. Однако тогда Sony всё же оставила рабочей старую версию магазина, но на прошлой неделе этот способ также перестал работать.

Отмечается, что на данный момент у обладателей PS3, Vita и PSP по-прежнему есть возможность покупать старые игры в версии PS Store на старых консолях, однако неделю назад СМИ сообщили, что уже этим летом Sony закроет цифровые магазины для PS3, PS Vita и PSP.

После этого приобрести те или иные проекты в цифре для этих платформ уже будет невозможно – останется лишь возможность покупки физических копий игр, цены которых наверняка подскочат среди коллекционеров. Вероятно, это решение связано со снижающейся популярностью консолей, которые уже сняли с производства, хотя многие игроки и СМИ раскритиковали это решение

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