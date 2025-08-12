Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе

Кратко:
- Зять Иосифа Пригожина погиб
- Кем он был на фронте
Зять российского продюсера Иосифа Пригожина, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, погиб на фронте.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, в 2022 году дочь Пригожина Даная вышла замуж за Евгения Ткаченко, который в ноябре 2023 ушел на фронт, но через два месяца перестал выходить на связь с родными.
По данным пропагандистов, Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком, он воевал на Купянском направлении. Сегодня же его признали погибшим.
Позиция Иосифа Пригожина насчет нападения РФ на Украину
В 2014 году Иосиф Пригожин поддержал террористическую политику диктатора Путина и аннексию украинского Крыма.
А в 2016 отказался от своих заявлений вместе с женой Валерией. Он внесен в перечень лиц, чьи действия представляют угрозу национальной безопасности Украины.
Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
О персоне: Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
