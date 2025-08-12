Расплата пришла: в семье путинистов Пригожина и Валерии страшное горе

Иосиф Пригожин отметил, что его зять был добровольцем.

https://glavred.info/starnews/rasplata-prishla-v-seme-putinistov-prigozhina-i-valerii-strashnoe-gore-10689242.html Ссылка скопирована

Иосиф Пригожин - трагедия / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

Зять Иосифа Пригожина погиб

Кем он был на фронте

Зять российского продюсера Иосифа Пригожина, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, погиб на фронте.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в 2022 году дочь Пригожина Даная вышла замуж за Евгения Ткаченко, который в ноябре 2023 ушел на фронт, но через два месяца перестал выходить на связь с родными.

видео дня

По данным пропагандистов, Ткаченко был разведчиком-пулеметчиком, он воевал на Купянском направлении. Сегодня же его признали погибшим.

Путинист Пригожин все это время молчал о зяте / фото: t.me, Иосиф Пригожин

Позиция Иосифа Пригожина насчет нападения РФ на Украину

В 2014 году Иосиф Пригожин поддержал террористическую политику диктатора Путина и аннексию украинского Крыма.

Певица Валерия и Иосиф Пригожиным поддерживают Путина / фото: t.me, Валерия

А в 2016 отказался от своих заявлений вместе с женой Валерией. Он внесен в перечень лиц, чьи действия представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред