"Была хорошая": путинист Иосиф Пригожин публично изменил Валерии

Иосиф Пригожин не скрывает свой поступок.

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Иосиф Пригожин - поцелуй с ведущей / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

Иосифа Пригожина поцеловала Светлана Моргунова

Как отреагировала Валерия

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался, что поцеловался с другой женщиной, будучи в браке с певицей Валерией.

Как рассказал путинист пропагандистским росСМИ, во время совместного полета с коллегами телеведущая подошла и поцеловала его на глазах у жены.

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"Мы летели из Израиля большим коллективом. Были Светлана Моргунова, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум… Я сидел с Лерой… Подходит Светлана Моргунова и целует меня взасос. У Леры большие глаза, у меня — еще больше… Она тоже была хорошая", — отметил Пригожин.

Иосиф Пригожин тесно связан с женой / фото: t.me, Иосиф Пригожин

Напомним, продюсер и певица поженились в 2004 году, также ранее Валерия делилась, что никогда не смогла бы простить измену. Но, по ее словам, Пригожин никогда не давал повода для подозрений.

Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену / фото: t.me, Иосиф Пригожин

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Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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