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"Была хорошая": путинист Иосиф Пригожин публично изменил Валерии

Элина Чигис
27 мая 2025, 08:13
134
Иосиф Пригожин не скрывает свой поступок.
Иосиф Пригожин, Валерия
Иосиф Пригожин - поцелуй с ведущей / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

  • Иосифа Пригожина поцеловала Светлана Моргунова
  • Как отреагировала Валерия

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался, что поцеловался с другой женщиной, будучи в браке с певицей Валерией.

Как рассказал путинист пропагандистским росСМИ, во время совместного полета с коллегами телеведущая подошла и поцеловала его на глазах у жены.

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"Мы летели из Израиля большим коллективом. Были Светлана Моргунова, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум… Я сидел с Лерой… Подходит Светлана Моргунова и целует меня взасос. У Леры большие глаза, у меня — еще больше… Она тоже была хорошая", — отметил Пригожин.

Иосиф Пригожин тесно связан с женой
Иосиф Пригожин тесно связан с женой / фото: t.me, Иосиф Пригожин

Напомним, продюсер и певица поженились в 2004 году, также ранее Валерия делилась, что никогда не смогла бы простить измену. Но, по ее словам, Пригожин никогда не давал повода для подозрений.

Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену
Путинист Пригожин постоянно восхваляет свою жену / фото: t.me, Иосиф Пригожин

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Иосиф Пригожин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

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Кто такой Иосиф Пригожин?

Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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