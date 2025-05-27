"Была хорошая": путинист Иосиф Пригожин публично изменил Валерии

Кратко:
- Иосифа Пригожина поцеловала Светлана Моргунова
- Как отреагировала Валерия
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался, что поцеловался с другой женщиной, будучи в браке с певицей Валерией.
Как рассказал путинист пропагандистским росСМИ, во время совместного полета с коллегами телеведущая подошла и поцеловала его на глазах у жены.
"Мы летели из Израиля большим коллективом. Были Светлана Моргунова, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум… Я сидел с Лерой… Подходит Светлана Моргунова и целует меня взасос. У Леры большие глаза, у меня — еще больше… Она тоже была хорошая", — отметил Пригожин.
Напомним, продюсер и певица поженились в 2004 году, также ранее Валерия делилась, что никогда не смогла бы простить измену. Но, по ее словам, Пригожин никогда не давал повода для подозрений.
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Иосиф Пригожин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.
А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.
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Кто такой Иосиф Пригожин?
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.
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