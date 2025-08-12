'Советник Путина' назвал главные 'хотелки' Кремля на встрече с Трампом

У Путина есть "два плана".

В Кремле мечтают, что Трамп откажется от поддержки Украины - СМИ

Руководитель страны-оккупанта Владимир Путин настроился на два сценария на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Первый – заключение так называемого двустороннего договора, который якобы будет включать "выход" ВСУ с Донбасса и вывод оккупантов из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей. Второй – отказ президента Украины Владимира Зеленского от реализации такого "плана", после чего Трамп, мол, должен прекратить поддержку Киева. Об этом заявил заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики и "советник Кремля по внешней политике" Дмитрий Суслов.

"Удобный путь к выходу из ситуации"

Как сообщает Corriere della Sera, он рассказал, что Путин, мол, предлагает Трампа "удобный выход из ситуации" и ожидает два варианта развития событий.

План Путина на встречу с Трампом

Первый – дескать, принятие США и РФ двустороннего плана по "миру" в Украине. Для Кремля "принципиально важно", чтобы план был двусторонним – без Украины и Европы.

Так называемый механизм может включать "выход" Сил обороны из тех районов Донбасса, которые они контролируют, а оккупанты якобы выйдут из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. В остальных зонах линия фронта должна сохраниться.

В 2024 году россияне "требовали", чтобы украинцы полностью вышли из своих территорий, а теперь оккупанты, мол, просят только об уходе с Донбасса.

Кроме того, ключевое "требование" РФ – обязательство Украины не вступать в НАТО. Дескать, это "неизбежное условие".

"Затем финальные соглашения должны, естественно, включать демилитаризацию Украины и конституционную реформу в сторону федерализации", - говорит Суслов.

В Кремле "верят" в якобы крах Украины

Второй вариант, по словам Суслова, предусматривает отказ Украины и Европы от этого "плана". Мол, после такого решение Трамп якобы прекратит всю военную помощь Киеву и перестанет продавать оружие Европе, чтобы она не передавала вооружения украинцам.

"Это ускорит поражение Украины и её полный крах", - мечтает Суслов.

Почему Кремль верит, что Трамп "поведется"

По мнению "эксперта", Трамп может пойти на такой шаг, поскольку "поставил себя в сложное положение", когда потребовал от Индии, Китая и Бразилии прекратить покупать российскую нефть, угрожая им вторичным санкциями. Мол, Трамп показал бы слабость, если бы "отступил". Или же ввязался в серьезный политико-экономический конфликт с этими странами.

"Если же саммит на Аляске окажется успешным, с утверждением совместного плана перемирия на Украине, то фитиль, который он неосторожно поджёг с Китаем, Индией и Бразилией, будет обезврежен, а американский президент сможет даже приписать себе историческую заслугу", - подчеркнул Дмитрий Суслов.

Позиция Украины по прекращению огня – главные новости:

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига сказал, что сначала нужно запустить прекращение огня, и только после этого переходить к переговорам. Украина не рассматривает сценарии передачи своих территорий РФ.

Украина не выйдет из Донбасса, иначе возникнет риск третьей войны, сказал президент Владимир Зеленский. Это -не предложение со стороны США, а "инициатива" Путина, добавил глава государства.

Обмен территорий – очень сложный вопрос, нельзя сдавать страну, заявил Владимир Зеленский. По его словам, данный вопрос неотделим от гарантий безопасности Украине.

