Sony закрывает одну из своих самых старых и именитых студий

Sony закрывает Japan Studio / VGC

Авторитетное издание VGC сообщает, что Sony фактически закрывает свою старейшую студию Japan Studio – контракты большинства разработчиков заканчиваются 1-го апреля и компания не спешит их продлевать.

Часть разработчиков примкнёт к команде ASOBI Team, занимающейся серией Astro Bot, а другая пойдёт по пути бывших глав различных подразделений, распрощавшихся в последние месяцы. Отделы, отвечающие за локализацию и бизнес-вопросы, продолжат работу в обычном режиме.

По информации СМИ, последние годы Japan Studio не приносила достаточной прибыли. Сотрудники хотели сфокусироваться на продуктах для Японии, тогда как Sony желала получить хиты для международного рынка. За последние месяцы студию успели покинуть создатель Silent Hill, продюсер The Last Guardian, дизайнер Gravity Rush, а также продюсеры Bloodborne и ремейка Demon's Souls.

Sony Japan Studio была основана в 1993 году и разработала такие культовые франшизы, как Siren, Gravity Rush, LocoRoco, Ape Escape и небезызвестный Knack. Студия также помогала в создании Bloodborne, The Last Guardian, Everybody’s Golf и ремейка Demon's Souls.

Игры Japan Studio / The Verge

Ранее мы сообщали, что Sony отправила "на пенсию" один из самых известных эксклюзивов консолей Playstation. Речь идет о серии шутеров от первого лица Killzone – во времена популярности PS3, данная серия была одним из самых главных флагманом среди игр Sony.

Несмотря на то, что серии так и не удалось достичь уровня Halo на Xbox, она много лет держалась на высоких позициях, а издатель был готов вкладывать огромные ресурсы в развитие данного франчайза. Впрочем, игровая индустрия тоже не стояла на месте, сместив акцент в сторону кинематографичности и лихо закрученных сюжетов. И Killzone, шутер с весьма простыми "правилами", к сожалению, совсем не вписывается в эту нишу.

Последняя игра в серии Killzone: Shadow Fall вышла еще в 2013 году, однако не сумела снискать популярности как среди фанатов серии, так и обычных игроков, несмотря на то, что игра была первым стартовым эксклюзивом PS4.