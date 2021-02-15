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Появились новые подробности грядущего хоррора от создателя Silent Hill

15 февраля 2021, 18:54

"Это будет наш подарок фанатам Silent Hill". Игру обещают выпустить до конца 2023 года на PC и консолях.

Кэйитиро Тояма / Bokeh Game Studio

Создатель серии видеоигр в жанре survival horror Silent Hill Кэйитиро Тояма рассказал о следующем проекте своей новой студии. О том, что Тояма с другими ветеранами игровой индустрии создал Bokeh Game Studio, стало известно в декабре 2020-го.

Свой новый проект Тояма описывает, как "возвращение к корням", однако, он хочет, чтобы игра не только пугала, но и развлекала.

В представлении отца Silent Hill, испугать человека можно поддав сомнению стабильность и комфорт, в котором находится игрок. Он хочет представить обычные элементы из нашей жизни в иррациональных и ненормальных ситуациях. Если события прошлых хорроров от Тоямы разворачивались в заброшенном курортном городе Сайлент Хилле и японской деревне Хануда, то в этот раз, используя мощности новых консолей, команда Bokeh окунет игрока в терроры современного мегаполиса.

Разработчик также поделился, что одним из источников вдохновения для него стали комиксы об играх со смертью (death game), которые он любит и много читает.

Дебютное произведение Bokeh Game Studio увидит свет не раньше 2023 года. Ведущей платформой при этом будет ПК, но разработчики намерены выпустить свой первый тайтл и на как можно большем количестве консолей

  • Концепты нового хоррора от Кэйитиро Тоямы
  • Концепты нового хоррора от Кэйитиро Тоямы
  • Концепты нового хоррора от Кэйитиро Тоямы
  • Концепты нового хоррора от Кэйитиро Тоямы
  • Концепты нового хоррора от Кэйитиро Тоямы
  • Концепты нового хоррора от Кэйитиро Тоямы

Что же касается новой части Silent Hill, то, по многочисленных слухам, игра находится в разработке примерно два года и за ее создание отвечает польская студия Bloober Team, выпустившая в конце января свой атмосферный хоррор The Medium.

Анонс игры ожидается этим летом в рамках игровой выставки E3 2021.

PlayStation 5 Xbox Series X Silent Hill
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