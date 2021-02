Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи

Новая Silent Hill - что известно на данный момент / Konami

За последний год мы видели столько слухов о новой Silent Hill, что пальцев на обеих руках не хватит. На этот раз все куда серьезней – после двухлетнего молчания с новым роликом вернулись блоггеры TheGrateDebate, известные благодаря своим роликам об отмененной Silent Hills от Хидео Кодзимы.

В частности, они считают, что новую часть Silent Hill разрабатывает польская студия Bloober Team, выпустившая в конце января свой атмосферный хоррор The Medium, который игровое сообщества уже успело окрестить "польским Silent Hill".

И что самое главное, их теория подкреплена вполне убедительными фактами. В феврале 2020-го Артур Лончковски, дизайнер из Bloober Team, сообщил, что на время приостановил разработку своей собственной игры Death of Rose, из-за важной ситуации, о которой он пока не может говорить. Несколькими месяцами позже стало известно, что Bloober Team подписала сделку с крупным издателем, одним из лидеров в игровой индустрии. Сделка связана с работой над одним из брендов, принадлежащим издателю.

Далее, в преддверии релиза The Medium представитель Bloober Team подтвердил, что в разработке находится ещё одна игра компании, описав проект словами "something big" (что-то серьезное), а сама The Medium окупила затраты на разработку за два дня после релиза.

В настоящий момент Bloober Team активно набирают в команду специалистов по боевой системе, концептуалистов и специалистов по визуальным эффектам для работы "над большой игрой". Также примечательно то, что легендарный японский композитор и автор музыки для игр серии Silent Hill Акира Ямаока, написавший музыкальное сопровождение для The Medium рассказал в интервью, что записывает саундтрек для игры, которую анонсируют этим летом и что это проект, который давно ожидается игроками. Из-за этой строчки интервью пришлось скрыть на YouTube.

Все вышеперечисленные факты замечательно сочетаются с инсайдами от другого инсайдера, DuskGolem по поводу статуса разработки Silent Hill.

Напомним, что он говорил, мол игра находится в разработке примерно два года и что Konami отдали её на аутсорс, не принимая участие в процессе создания. Так или иначе, новая Silent Hill собирает вокруг себя слишком много слухов и все вокруг понимают, что игра действительно существует, остается только гадать, когда именно нам её покажут.