Композитор Silent Hill намекает на возвращение культовой серии

Композитор Silent Hill Акира Ямаока / Giant Bomb

Легендарный японский композитор и автор музыки для игр серии Silent Hill Акира Ямаока сообщил, что новая игра при его участии будет анонсирована уже этим летом.

Он уточнил, что это проект о котором "люди надеются что-то услышать". Это может быть как и перезапуск Silent Hill, так и какая-то совершенно неожиданная игра, которому бы подошла музыка мастера.

Игровое сообщество предполагает, что речь все же идёт о новой Silent Hill, слухи о работе над которой ходят уже не первый месяц. По одной из версий, проект станет перезапуском серии и выйдет эксклюзивно на PlayStation 5. Разработка якобы ведётся уже более двух лет, а в её создании задействована Japan Studio. Эта студия подарила миру другой жуткий хоррор – Siren: Blood Curse для PlayStation 3. Фанаты убеждены, что летнее окно тоже выбрано неспроста, ведь именно в этот период пройдет конференция Electronic Entertainment Expo (E3).

Напомним, что последняя полноценная игра в серии – Silent Hill: Downpour – вышла практически 10 лет назад. Созданием проекта занималась чешская студия Vatra Games, которая впоследствии была объявлена банкротом.

Silent Hill: Downpour предлагала игрокам исследовать открытый мир, выполнять дополнительные квесты и сражаться с чудовищами. На смену туману пришел бесконечный ливень (что обусловлено страхом главного героя перед водой), а глубокий символизм сменился подающимися "в лоб" сценами. Но при этом игра получилась довольно атмосферной и нескучной, хоть это и не помогло ей стать хитом.

Что примечательно, в ноябре 2020-го стало известно, что британская команда Climax Studios, создатели очень необычной Silent Hill: Shattered Memories 2009 года, разрабатывает загадочный тайтл для консоли нового поколения PlayStation 5. По слухам, это может быть та самая отмененная Silent Hills, разработкой которой занимался Хидео Кодзима. На ее создании издатель поставил крест шесть лет назад, но теперь Sony активно работает над тем, чтобы команда Climax Studio наладила контакт с Konami ради возобновления работы.

Сама же Konami опровергает информацию инсайдеров о разработке новых игр по франшизе Silent Hill, называя все слухи ложными.

Трейлер отмененной Silent Hill

На прошлой неделе состоялся релиз нового ужастика The Medium от польской студии Bloober Team, который многие уже успели окрестить "польским Silent Hill". Ключевая фишка игры заключается в том, что исследование одной и той же локации происходить параллельно в материальном и духовном мире – эта особенность настолько прожорливая, что даже на Xbox Series X игра работает в 4K/30 FPS при включенном рейтрейсинге.

Почти все критики сходятся во мнении, что у The Medium хороший сюжет и атмосфера, но некоторым игра показалась скучной и однообразной. Еще многие уверены, что это не полноценный ужастик, а скорее паранормальный триллер с элементами хоррора а-ля Alan Wake. Средний балл игры, по данным Metacriitc, составляет 76 из 100.

Игру можно купить как на консолях Xbox, так и на ПК. В Microsoft Store игра стоит 1 299 гривен.