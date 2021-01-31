Легендарный Silent Hill возвращается на игровые экраны

Многопользовательский инди-хоррор Dark Deception: Monsters & Mortals получит DLC Silent Hill / Konami

Konami готовится снова разбередить старые раны фанатов Silent Hill: японская компания совместно с создателями малоизвестного инди-хоррора Dark Deception: Monsters & Mortals объявили, что в новом дополнении к последнему будут материалы по культовой хоррор-серии Сайлент Хилл.

Вслед за анонсом последовал ностальгический трейлер, в котором можно увидеть кроликов из Silent Hill 3, услышать Мэри из Silent Hill 2 и знаменитый "сайлентхиловский" шум, означающий, что где-то поблизости бродят монстры.

Релиз контента по Silent Hill ожидается уже в следующем месяца. Судя по всему, DLC добавит в игру новых монстров и карту с хорошо узнаваемыми фанатам обликами. Создатели Dark Deception в свою очередь уверяют, что дополнение для Monsters & Mortals окажется интереснее, чем аналогичная добавка для Dead by Daylight с Хизер, кроликами и прочим, выпущенная в прошлом году.

В основе геймплея Monsters & Mortals – противостояние монстров и смертных в кошмарных лабиринтах. Всего в игре есть три режима, в каждом из которых важную роль играет сбор осколков, которые помогают победить в матче.

На данный момент у игры 90% положительных отзывов, однако средний онлайн не превышает 50 человек. Цена хоррора в Steam — 169 грн.

Dark Deception x Silent Hill кроссовер - трейлер

Ранее мы сообщали, что создатель легендарной серии хорроров Silent Hill Кэйитиро Тояма ушел из Sony Japan Studio и основал новую компанию Bokeh Game Studio, которая уже занимается созданием своей дебютной приключенческой игры, не уступающей по масштабам предыдущим проектам геймдизайнера.

По словам именитого японского разработчика, команда работает над прототипом новой игры в жанре экшн-адвенчура, которая должна понравиться фанатам его предыдущих работ. Геймдизайнер отметил, что игра будет ощущаться как хоррор, но не хардкорный – с расчетом на более широкую аудиторию и новичков жанра.

К слову, у игры всё ещё нет даже примерной даты выхода, а ее разработка находится ещё на очень ранней стадии – команда пока довольно маленькая, а обстановка в студии напоминает скорее семью, чем офис. Впрочем, Тояма пообещал, что процесс создания будет куда более открытым, чем во время его сотрудничества с Sony.