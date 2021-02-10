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Разработка перезапуска Silent Hill набирает обороты – СМИ

10 февраля 2021, 16:00
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Как заявил инсайдер Dusk Golem, трейлер игры был отправлен разным подразделениям SIE Worldwide Studios для перевода на различные языки.

Silent Hill
Разработка перезапуска Silent Hill набирает обороты / Sony

За последний год мы видели столько слухов о новой Silent Hill, что пальцев на обеих руках не хватит. На этот раз известный нам инсайдер Dusk Golem, специализирующийся на новостях из стана Konami сообщил, что уже совсем скоро состоится анонс новой части культовой хоррор-серии.

При этом он поспешил отметить, что точной даты он не знает, однако сама игра находится в разработке минимум два года и станет "мягким" перезапуском серии, которая впервые дебютировала в 1999-ом году на консоли PlayStation.

По словам инсайдера, за разработку игры точно отвечает не Konami, а некая аутсорс-студия. При этом владельцем всех маркетинговых прав на проект является издатель Sony. Кроме того, безымянные авторы новой Silent Hill уже разослали трейлер игры в отделы SIE Worldwide Studios, которые займутся его переводом на разные языки.

Что примечательно, неделей ранее легендарный японский композитор и автор музыки для игр серии Silent Hill Акира Ямаока сообщил, что новая игра при его участии будет анонсирована уже этим летом. Он уточнил, что это проект о котором "люди надеются что-то услышать". Это может быть как и перезапуск Silent Hill, так и какая-то совершенно неожиданная игра, которому бы подошла музыка мастера.

Игровое сообщество предполагает, что речь все же идёт о новой Silent Hill, слухи о работе над которой ходят уже не первый месяц. Фанаты убеждены, что летнее окно тоже выбрано неспроста, ведь именно в этот период пройдет конференция Electronic Entertainment Expo (E3).

Что известно о новой Silent Hill:

  • Новинка станет перезапуском культового франчайза, но не ремейком. Проект разрабатывается с учётом того, что для многих игроков он станет первым знакомством с франшизой. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.
  • По слухам, "некой аутсорс-студией" является британская команда Climax Studios, создатели очень необычной Silent Hill: Shattered Memories 2009 года. В ноябре 2020-го стало известно, что студия разрабатывает загадочный тайтл для консоли нового поколения PlayStation 5 на базе движка Unreal Engine 4. Предположительно, работа стартовала весной прошлого года.
  • Статус разработки уже достаточно глубокий — релиз в районе 2021 или 2022 года;
  • Разные источники сообщают, что в разработке находится сразу две игры во вселенной Silent Hill. Первая – та самая отмененная Silent Hills, разработкой которой занимался Хидео Кодзима. Вторая – перезапуск серии, в создании которого задействована Japan Studio, создатели другого жуткого хоррора Siren: Blood Curse.

Трейлер отмененной Silent Hill

Напомним, что последняя полноценная игра в серии – Silent Hill: Downpour – вышла практически 10 лет назад. Созданием проекта занималась чешская студия Vatra Games, которая впоследствии была объявлена банкротом.

Silent Hill: Downpour предлагала игрокам исследовать открытый мир, выполнять дополнительные квесты и сражаться с чудовищами. На смену туману пришел бесконечный ливень (что обусловлено страхом главного героя перед водой), а глубокий символизм сменился подающимися "в лоб" сценами. Но при этом игра получилась довольно атмосферной и нескучной, хоть это и не помогло ей стать хитом.

Хидео Кодзима PlayStation 5 Silent Hill E3 2021
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