Стала известна дата проведения и формат главного игрового события года E3 2021

E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня/ GLITCHED

По данным СМИ, организаторы E3 2021 рассылают издателям и разработчикам питч-презентацию, где рассказывают о планах по проведению главного игрового события года в онлайн-формате – с 15 по 17 июня.

В планах ESA (организаторы выставки) стоят продолжительные шоу с анонсами новых игр, церемония награждения, а также небольшие трансляции от издателей и инфлюенсеров.

Ожидается, что участники мероприятия смогут предоставить журналистам доступ к демо новых игр, после чего пробные версии появятся и на традиционных общедоступных площадках. К реализации планов приступят лишь после одобрения от партнёров, один из которых уже отказался от участия. Кроме того, СМИ отмечают, что за место на цифровой E3 2021 участники обязаны заплатить "шестизначную сумму" – речь как минимум о сотне тысяч долларов.

Напомним, что в прошлом году многие компании приняли решение пропустить ежегодную выставку ещё до официальных сообщений об отмене E3 2020, проведя собственные онлайн-презентации и приняв участие в цифровых фестивалях различных игровых изданий.

Конференция Microsoft E3 2019 / The Verge

К слову, меньше чем через 3 недели состоится виртуальный аналог ежегодного фестиваля BlizzCon, посвященного играм компании Blizzard. Шоу пройдет 19-20 февраля в виде онлайн-презентации, посмотреть которую сможет любой желающий без необходимости приобретения виртуального билета.

Первый день BlizzConline начнётся 20 февраля в полночь по киевскому времени. Сначала разработчики покажут кое-что новое, а потом в течение трёх часов будут проходить параллельные трансляции по разным франшизам на шести разных каналах.

Второй день BlizzConline стартует 20 февраля в 22:00 по Киеву. На нескольких каналах Blizzard сфокусируются на сообществе игроков и их выдающихся творениях. А ещё в этом месяце компании исполняется 30 лет, и по этому поводу разработчики подготовили тематические наборы для своих игр.

Где смотреть BlizzConline

Шоу будет абсолютно бесплатным для всех пользователей. Посмотреть его целиком можно будет на сайте BlizzCon, на шести канал по разным франшизам, а также на Twitch и YouTube. Русские субтитры в наличии, а более подробное расписание появится уже скоро.