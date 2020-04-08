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Крупнейшую игровую выставку Е3 2020 отменили окончательно

8 апреля 2020, 12:51

Не будет даже онлайн-версии.

Выставка Е3
Выставка Е3 / Nerd4.life

Игровая выставка Е3 каждый год радовала игроков по всему миру крупными анонсами и всеобщим ощущением праздника. Но из-за коронавируса полноценное мероприятие в Лос-Анджелесе пришлось отменить. А теперь оказалось, что и онлайн-версии не будет.

Это удалось выяснить западному изданию PC Gamer. Организация ESA, которая и занималась подготовкой Е3 2020, рассказала, что даже в онлайновой форме конференции не будет. Вместо этого организаторы хотят сосредоточиться на помощи издателям и разработчикам, которые обратятся к ним лично.

Причиной ESA называет коронавирус, но в интернете хватает слухов о том, что крупнейшие разработчики и издатели открыто высмеяли все концепции Е3 2020 в онлайне. Сайт IGN даже заявил, что в Е3 больше нет смысла, а также объявил о проведении собственного мероприятия. На нем будут разные крупные анонсы игр.

ESA все еще планирует провести Е3 2021, причем выставку хотят значительно обновить. Так к ней хотят привлечь большее количество людей и превратить ее в впечатляющее шоу.

Твит об отмене онлайновой версии Е3 2020
Твит об отмене онлайновой версии Е3 2020

Е3 2020 все игроки ждали очень сильно, ведь именно на этйо выставки должны были показать первые игры для PlayStation 5 и Xbox Series X. Но теперь разработчики обойдутся отдельными онлайновыми мероприятиями. 

Об отмене Е3 2020 стало известно в начале марта. Из-за эпидемии вируса Covid-19 проведения выставки оказалось невозможным. Организаторы пообещали вернуть всем потраченные деньги.

Учитывая общие тенденции, Е3 такими темпами может остаться в прошлом. Ведь нынче почти все презентации спокойно проводят через интернет.

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