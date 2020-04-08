Крупнейшую игровую выставку Е3 2020 отменили окончательно

Выставка Е3 / Nerd4.life

Игровая выставка Е3 каждый год радовала игроков по всему миру крупными анонсами и всеобщим ощущением праздника. Но из-за коронавируса полноценное мероприятие в Лос-Анджелесе пришлось отменить. А теперь оказалось, что и онлайн-версии не будет.

Это удалось выяснить западному изданию PC Gamer. Организация ESA, которая и занималась подготовкой Е3 2020, рассказала, что даже в онлайновой форме конференции не будет. Вместо этого организаторы хотят сосредоточиться на помощи издателям и разработчикам, которые обратятся к ним лично.

Причиной ESA называет коронавирус, но в интернете хватает слухов о том, что крупнейшие разработчики и издатели открыто высмеяли все концепции Е3 2020 в онлайне. Сайт IGN даже заявил, что в Е3 больше нет смысла, а также объявил о проведении собственного мероприятия. На нем будут разные крупные анонсы игр.

ESA все еще планирует провести Е3 2021, причем выставку хотят значительно обновить. Так к ней хотят привлечь большее количество людей и превратить ее в впечатляющее шоу.

Твит об отмене онлайновой версии Е3 2020

Е3 2020 все игроки ждали очень сильно, ведь именно на этйо выставки должны были показать первые игры для PlayStation 5 и Xbox Series X. Но теперь разработчики обойдутся отдельными онлайновыми мероприятиями.

Об отмене Е3 2020 стало известно в начале марта. Из-за эпидемии вируса Covid-19 проведения выставки оказалось невозможным. Организаторы пообещали вернуть всем потраченные деньги.

Учитывая общие тенденции, Е3 такими темпами может остаться в прошлом. Ведь нынче почти все презентации спокойно проводят через интернет.