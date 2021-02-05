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Blizzard раскрыла расписание BlizzConline 2021: когда смотреть и что ждать

5 февраля 2021, 13:40

Отпразднуйте 30 лет, проведенных с играми Blizzard, а также приключения, которые еще ждут вас впереди.

Diablo
Blizzard раскрыла расписание BlizzConline 2021 / Diablo IV

Виртуальный аналог ежегодного фестиваля BlizzCon, посвященного играм компании Blizzard, пройдёт меньше, чем через три недели, и разработчики уже потихоньку рассказывают игрокам, что их ждёт на мероприятии.

Прежде всего, компания напомнила, что шоу будет абсолютно бесплатным для всех пользователей. Оно пройдет 19-20 февраля в виде онлайн-презентации, посмотреть которую сможет любой желающий без необходимости приобретения виртуального билета.

Первый день BlizzConline начнётся 20 февраля в полночь по киевскому времени. Сначала разработчики покажут кое-что новое, а потом в течение трёх часов будут проходить параллельные трансляции по разным франшизам на шести разных каналах.

Второй день BlizzConline стартует 20 февраля в 22:00 по Киеву. На нескольких каналах Blizzard сфокусируются на сообществе игроков и их выдающихся творениях. А ещё в этом месяце компании исполняется 30 лет, и по этому поводу разработчики подготовили тематические наборы для своих игр.

Что покажут

Можно ожидать информацию как минимум о Diablo IV (а то и о ремейке второй части) и Overwatch 2. Оба проекта были анонсированы на позапрошлогодней BlizzCon 2019 с и тех пор о них практически ничего не было слышно. Нельзя сказать, что нас держат в неведении относительно прогресса, ведь судя по ежеквартальным отчетам перед сообществом, работа кипит. Будем надеяться, что Blizzard прервут молчание и порадуют нас новостями.

Вот кого-кого, а мобильную Diablo Immortal точно не обойдут стороной – игра находится в разработке уже достаточно долгое время, альфа-тестирование завершилось еще 18 декабря 2020 года, поэтому, велика вероятность, что на Blizzconline нас ждет анонс закрытой беты и даже даты выхода Diablo на смартфоне.

Из других возможных анонсов: выход дополнений и событий на текущий год для Hearthstone и новый герой для HotS.

Где смотреть

Шоу будет абсолютно бесплатным для всех пользователей. Посмотреть его целиком можно будет на сайте BlizzCon, на шести канал по разным франшизам, а также на Twitch и YouTube. Русские субтитры в наличии, а более подробное расписание появится уже скоро.

На днях студия IO Interactive анонсировала февральский контент для Hitman III. Каждый четверг февраля игроков ждут новые контракты в разных локациях оригинала, два их которых получат только владельцы расширенного издания. Вишенкой же на торте станут две неуловимые цели в Сапиенце – они будут доступны с 26 февраля по 3 марта.

Можно с уверенностью заявить, что авторы планируют поддерживать свое последнее творение крайне активно. Потому дорожная карта обновлений у игры не на год или полгода, а пока на целый плотный месяц. Если так будет всё время, то контента в игре скопится предостаточно.

Overwatch Blizzard Diablo 4 Diablo Immortal
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