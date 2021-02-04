Студия IO Interactive анонсировала февральский контент для Hitman III

Что ждет Hitman 3 в феврале / IO Interactive

В официальном блоге студии IO Interactive, разработчиков популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, появилась новая запись, посвящённая планам поддержки недавно выпущенного Htiman III на этот февраль.

Можно с уверенностью заявить, что авторы планируют поддерживать свое последнее творение крайне активно. Потому дорожная карта обновлений у игры не на год или полгода, а пока на целый плотный месяц. Если так будет всё время, то контента в игре скопится предостаточно.

Каждый четверг февраля игроков ждут новые контракты в разных локациях оригинала, два их которых получат только владельцы расширенного издания. Вишенкой же на торте станут две неуловимые цели в Сапиенце – они будут доступны с 26 февраля по 3 марта.

4 февраля — контракт на обострение в Дартмуре;

11 февраля — избранные контракты в Дубае;

18 февраля — контракт на обострение в Дубае;

23 февраля — два контракта на обострение для владельцев расширенного издания игры;

25 февраля — избранные контракты в Дартмуре.

Напомним, что релиз Hitman III состоялся 21-го января 2021 на консолях Xbox и Playstation, а также ПК. Средняя оценка критиков на игру составляет от 80 до 88 баллов в зависимости от выбранной платформы. Журналисты уже отметили, что в настоящий момент компьютерная версия игры получила наивысшую оценку среди всех проектов франшизы – те самые 88 баллов. До этого максимально близко к этому показателю сумела подобраться Hitman 2: Silent Assassin 2002 года выпуска.

Хвалят заключительную часть трилогии про Агента 47 в основном за удачные геймплейные находки, интересные миссии, хорошую атмосферу и проработанные локации. Ругают – за незначительные технические огрехи и малое количество нововведений. Однако большая часть обзорщиков сходится во мнении, что Hitman 3 – это эффектное завершение новой трилогии про лысого киллера, и что часть недостатков разработчики наверняка устранят в ближайших обновлениях и дополнениях.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

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Тем временем головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Игра создается на усовершенствованном движке Glacier, который, по словам представителей IO Interactive, сможет составить конкуренцию самым известным технологиям, представленным на рынке. Движок предложит улучшенные возможности рендеринга, просчет физики в реальном времени, продвинутое программирование систем искусственного интеллекта и многое другое.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.