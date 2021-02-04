УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Студия IO Interactive анонсировала февральский контент для Hitman III

4 февраля 2021, 17:53

До конца февраля в Hitman III добавят четыре контракта, два из которых получат только владельцы расширенного издания, и две неуловимые цели в Италии.

Hitman III
Что ждет Hitman 3 в феврале / IO Interactive

В официальном блоге студии IO Interactive, разработчиков популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, появилась новая запись, посвящённая планам поддержки недавно выпущенного Htiman III на этот февраль.

Можно с уверенностью заявить, что авторы планируют поддерживать свое последнее творение крайне активно. Потому дорожная карта обновлений у игры не на год или полгода, а пока на целый плотный месяц. Если так будет всё время, то контента в игре скопится предостаточно.

Каждый четверг февраля игроков ждут новые контракты в разных локациях оригинала, два их которых получат только владельцы расширенного издания. Вишенкой же на торте станут две неуловимые цели в Сапиенце – они будут доступны с 26 февраля по 3 марта.

  • 4 февраля — контракт на обострение в Дартмуре;
  • 11 февраля — избранные контракты в Дубае;
  • 18 февраля — контракт на обострение в Дубае;
  • 23 февраля — два контракта на обострение для владельцев расширенного издания игры;
  • 25 февраля — избранные контракты в Дартмуре.

Напомним, что релиз Hitman III состоялся 21-го января 2021 на консолях Xbox и Playstation, а также ПК. Средняя оценка критиков на игру составляет от 80 до 88 баллов в зависимости от выбранной платформы. Журналисты уже отметили, что в настоящий момент компьютерная версия игры получила наивысшую оценку среди всех проектов франшизы – те самые 88 баллов. До этого максимально близко к этому показателю сумела подобраться Hitman 2: Silent Assassin 2002 года выпуска.

Хвалят заключительную часть трилогии про Агента 47 в основном за удачные геймплейные находки, интересные миссии, хорошую атмосферу и проработанные локации. Ругают – за незначительные технические огрехи и малое количество нововведений. Однако большая часть обзорщиков сходится во мнении, что Hitman 3 – это эффектное завершение новой трилогии про лысого киллера, и что часть недостатков разработчики наверняка устранят в ближайших обновлениях и дополнениях.

Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Читайте такжеЧто нужно знать о Hitman III – заключительной части трилогии про лысого киллера Агента 47

Тем временем головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Игра создается на усовершенствованном движке Glacier, который, по словам представителей IO Interactive, сможет составить конкуренцию самым известным технологиям, представленным на рынке. Движок предложит улучшенные возможности рендеринга, просчет физики в реальном времени, продвинутое программирование систем искусственного интеллекта и многое другое.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.

Epic Games Store PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X Hitman
Сейчас вы просматриваете новость «Студия IO Interactive анонсировала февральский контент для Hitman III». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способаКак узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа 10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого10 полезных бесплатных программ для Windows, которые должны быть у каждого Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выходаРаскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Во что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игрВо что поиграть в феврале 2021: календарь выхода игр Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игрыАвторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры
Следующий материал

Последние новости

19:14
Навальный назвал власти в России "кучкой воров-оккупантов" и обратился к народу
19:13
Байден сделал прогноз об импичменте Трампа и предостерег от США от фарса
19:08
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
18:48
Задержан первый подозреваемый по делу о пожаре в больнице Запорожья Видео
18:40
В Epic Games Store бесплатно отдают украинский шутер Metro: Last Light Видео
Реклама
18:31
Группа Go-A прокомментировала выбор песни на Евровидение 2021
18:26
После вакцины от коронавируса Pfizer скончались десятки людей Видео
18:16
В Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска" Видео
17:53
Студия IO Interactive анонсировала февральский контент для Hitman III Видео
17:41
Ани Лорак в одной рубашке удивила красотой
17:37
Как варить булгур — простой рецепт Видео
17:30
В Киеве задержанный в полиции вылез в окно и выдвинул требование насчет канала Наш: чем все закончилось Видео
17:07
Новолуние в феврале 2021 года: когда встретить год Быка, и какие занятия – лучшие
16:48
Военные России привезли в Карабах беспилотники, которые Украина сбивала на Донбассе Видео
16:45
В Киеве неизвестный напал на журналиста канала Наш в прямом эфире Видео
16:45
Microsoft реализовала полезное новшество в Windows 10 для владельцев смартфонов Видео
16:32
Пора бежать в Ростов: астролог советует Трампу присоединиться к Януковичу
16:16
В США оценили санкции против телеканалов, связанных с кумом Путина Видео
16:14
Группа Go-A с песней Шум представит Украину на Евровидении 2021 Видео
16:09
Из-за санкций сайты телеканалов Медведчука пошли на хитрость Видео
Реклама
15:54
Рада одобрила важный закон насчет удаленной работы: что нужно знать
15:43
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 приготовили приятный сюрприз для поклонников игры Видео
15:31
Санкции против каналов Козака: Данилов ответил на критику журналистов Видео
15:23
Сводная сестра Меган Маркл выпустила книгу о вражде с актрисой
15:15
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
15:15
"Больше нравится имя Александр": Усик прокомментировал свои скандалы Видео
15:01
Победа над коронавирусом в Украине: Шмыгаль дал прогноз Видео
15:00
Ремастер трилогии Mass Effect – раскрыты системные требования и коллекционное издание Видео
14:59
Карантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление Видео
14:56
Украинцы заработают на взяточниках: одобрено создание Портала обличителей коррупции Видео
14:46
Стало известно, кто и куда ездил в 10 сезоне Орла и решки
14:28
В 15 лет весит 9 кг: на Днепропетровщине нашли девочку, которая не ходит и не говорит
14:09
В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука Видео
14:00
В Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынке Фото
13:56
В Киеве произошли столкновения радикалов с силовиками у канала Наш Видео
13:55
"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева
13:40
Скандал в СБУ: суд разрешил задержать полковника Нескоромного Видео
13:16
Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Видео
13:09
Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Видео
13:06
Бывшая жена Мэрилина Мэнсона сделала громкое заявление о скандале с ним
Реклама
12:56
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
12:56
"Не было пожарной сигнализации": названа версия причины пожара в больнице в Запорожье Видео
12:51
Кравчук оценил шансы на подключение США к переговорам по Донбассу Видео
12:49
"Все боятся сказать": друг Ланового указал на реальную причину его смерти
12:43
FIFA 21, RDR 2 и God of War получили большие скидки в PS Store
12:40
Журналистам с закрытых каналов Козака предложили работу на росТВ Видео
12:40
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
12:36
Названы необычные побочные эффекты парацетамола Видео
12:34
"Чтобы украсть – давайте что-то поимеем": депутат устроил ликбез на сессии Одесского горсовета Видео
12:17
Рада сняла запрет на торги по проведению "большой" приватизации
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять