УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

СМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама Sony

13 марта 2020, 12:39

Игра может стать эксклюзивом PlayStation 5.

Медсестра из Silent Hill: Homecoming
Медсестра из Silent Hill: Homecoming / Konami

Интернет продолжает пополняться слухами о возвращении без скромности легендарной серии хорроров Silent Hill. На этот раз появилась информация, что новой игрой занимается лично Sony, планируя сделать ее одним из эксклюзивов PlayStation 5.

Об этом сообщил сайт Rely on Horror, сославшись на свои источники. Им удалось разузнать, что Sony стала главной движущей силой разработки новой Silent Hill. Правда, часть про эксклюзивность для PS5 пока под вопросом.

К разработке якобы уже примкнул Масахиро Ито, который придумал дизайн монстров для первых четырех частей серии. Sony в принципе старается привлечь как можно больше людей из Team Silent, которая и создала серию в ее высшей форме. Также игрой займутся Кэйитиро Тояма (руководитель разработки и сценарист первой части Silent Hill) и Акира Ямаока (композитор основных частей серии). Последний особо выделился своей выдающейся музыкой.

В разработке также поможет SIE Japan Studio. Эта студия подарила миру другой жуткий хоррор - Siren: Blood Curse для PlayStation 3. Разработка мягкого перезапуска Silent Hill идет уже около года.

Читайте такжеАнонсирована новая часть очень страшного хоррора AmnesiaНо еще в разработке находится вторая игра по вселенной Silent Hill. Ранее ходили слухи, что она будет в эпизодическом формате и по структуре напоминает интерактивные сериалы от Telltale или Supermassive Games. Но теперь появилась информация, что это может быть та самая отмененная Silent Hills, разработкой которой занимался Хидео Кодзима. На ее создании издатель поставил крест пять лет назад, но теперь Sony активно работает над тем, чтобы студия Kojima Productions наладила контакт с Konami ради возобновления работы.

Вторая игра будет как-то использовать новые VR-технологии, которые будут в PS5, а Кодзиме предоставили "полную творческую свободу". Впрочем, сам факт существования новой версии Silent Hills еще под большим вопросом.

Ранее мы уже рассказывали о слухах, что новой частью Silent Hill займется Хидео Кодзима.

Silent Hill Konami Хидео Кодзима Sony игры консольные игры
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама Sony». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:07
Не уберегли: Лукашенко подозревают в заболевании коронавирусом - СМИ
13:59
Из Украины выслали еще одного российского тележурналиста: названа причина Видео
13:56
Рябошапку на посту генпрокурора может заменить его заместитель: названо имя
13:42
Кернес сдался: в Харькове закроют детские сады и школы на карантин
13:41
Коронавирус - бактериологическая мировая война Азии против Европы? мнение
13:38
Бывший сотрудник Naughty Dog жестко раскритиковал работу над The Last of Us Part II
13:32
Зеленский грозит "жесткими выводами" зарабатывающим на Covid-19
13:02
В еще одном городе Украины зафиксировали подозрение на коронавирус
13:02
На Донбассе закроют все пункты пропуска из-за коронавируса: кого не пустят Видео
13:00
Стало известно, куда улетел Порошенко вместо допроса в ГБР
12:47
"Х*й вам": Сергей Шнуров ответил на предложение уйти из партии
12:39
СМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама Sony
12:37
Паника из-за Covid-19: украинцы массово отказываются от путевок на лето Видео
12:34
УЕФА приостановил Лигу Чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса
12:24
Coldplay - Trouble in Town снимался в Киеве Видео
12:20
В оккупированной "ДНР" Горловке бурная вспышка коронавируса - Аваков
12:10
Кандидат в нардепы обратилась к президенту с призывом перенести выборы на 179 округе из-за коронавируса
12:05
Последствия коронавируса: в Украину не приедут лидеры двух стран Видео
12:04
Первое сюжетное дополнение для мистической Control выйдет в марте
11:58
Бьют тревогу: в Минздраве захотели внеочередное заседание Рады из-за коронавируса
11:56
В Минске договорились о создании фиксирующего субъектность ОРДЛО органа - СМИ опубликовали документ
11:45
Пятница, 13: кому грозит тяжелый день, и как уберечься
11:44
"Срочная самоизоляция": нардеп призвал закрыть границу из-за коронавируса
11:40
Из-за коронавируса два автобуса с украинцами застряли на границе со Словенией
11:35
Ухань по-украински: заболевшей коронавирусом в Радомышле все хуже, город закроют Видео
11:31
Когда пройдет Евровиденеи 2020 - организаторы меняют планы из-за коронавируса
11:12
"Не умолкают, с*ки": в Сети подробно рассказали о мощном обстреле в Донецке
11:11
Коронавирус в действии - Киркоров отменил концерты
11:01
Письмо смельчакам, которые не боятся коронавируса мнение
10:53
Из-за коронавируса Словакия закрыла границы, Румыния – ввела ограничения, Украина – пока что думает
10:51
Почему пятница, 13 марта – страшный день и что делать знакам Зодиака Видео
10:50
Карантин в Киеве: у Кличко пригрозили закрытием города
10:46
Психологический эффект: гривна "по привычке" падает следом за рублем мнение
10:20
В Италии Pornhub стал бесплатным до конца карантина из-за коронавируса
10:18
Паниковать бессмысленно: врач оценил шансы заразиться коронавирусом
10:01
Грустный праздник: как Путина "прокатили" на 9 мая мнение
09:55
"Киев притрусит снегом": синоптик предупредил о возвращении зимы Видео
09:48
"Обосрался, прям на сцене": Little Big отметились новым курьезом Видео
09:30
Накануне допроса в ГБР Порошенко выехал из Украины - СМИ
09:20
Вакарчук объяснил, почему покинул пост главы Голоса
09:05
Названа страна, с которой начнется мировой финансовый кризис
08:43
Украинцам нужно срочно готовиться к кризису мнение
08:39
Ученые бьют тревогу: коронавирус вышел из-под контроля
08:00
Коронавирус в Украине: появились новые подробности о зараженных
07:35
В Китае намекнули, кто виноват в появлении коронавируса
07:15
Little Big Uno - Россия с опозданием представила песню на Евровидение Видео
06:58
Стали известны результаты тестов на коронавирус у пассажиров рейса Милан-Киев
06:55
Все плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальше мнение
06:31
Весенний маникюр 2020 – самый красивый маникюр в стиле модерна: фото Фото
06:06
Адский замес трех планет: астролог предрекла коренной перелом для одного знака Зодиака
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять