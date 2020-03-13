СМИ: возвращением культовой серии хорроров Silent Hill занимается сама Sony

Медсестра из Silent Hill: Homecoming / Konami

Интернет продолжает пополняться слухами о возвращении без скромности легендарной серии хорроров Silent Hill. На этот раз появилась информация, что новой игрой занимается лично Sony, планируя сделать ее одним из эксклюзивов PlayStation 5.

Об этом сообщил сайт Rely on Horror, сославшись на свои источники. Им удалось разузнать, что Sony стала главной движущей силой разработки новой Silent Hill. Правда, часть про эксклюзивность для PS5 пока под вопросом.

К разработке якобы уже примкнул Масахиро Ито, который придумал дизайн монстров для первых четырех частей серии. Sony в принципе старается привлечь как можно больше людей из Team Silent, которая и создала серию в ее высшей форме. Также игрой займутся Кэйитиро Тояма (руководитель разработки и сценарист первой части Silent Hill) и Акира Ямаока (композитор основных частей серии). Последний особо выделился своей выдающейся музыкой.

В разработке также поможет SIE Japan Studio. Эта студия подарила миру другой жуткий хоррор - Siren: Blood Curse для PlayStation 3. Разработка мягкого перезапуска Silent Hill идет уже около года.

Читайте такжеАнонсирована новая часть очень страшного хоррора AmnesiaНо еще в разработке находится вторая игра по вселенной Silent Hill. Ранее ходили слухи, что она будет в эпизодическом формате и по структуре напоминает интерактивные сериалы от Telltale или Supermassive Games. Но теперь появилась информация, что это может быть та самая отмененная Silent Hills, разработкой которой занимался Хидео Кодзима. На ее создании издатель поставил крест пять лет назад, но теперь Sony активно работает над тем, чтобы студия Kojima Productions наладила контакт с Konami ради возобновления работы.

Вторая игра будет как-то использовать новые VR-технологии, которые будут в PS5, а Кодзиме предоставили "полную творческую свободу". Впрочем, сам факт существования новой версии Silent Hills еще под большим вопросом.

Ранее мы уже рассказывали о слухах, что новой частью Silent Hill займется Хидео Кодзима.