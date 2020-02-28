Новой частью культовой Silent Hill займется Хидео Кодзима? Найден новый намек

Монстр Пирамидоголовый, один из главных символов серии

О возвращении серии Silent Hill от Konami уже очень давно мечтают миллионы игроков по всему миру. Однажды у нас был шанс получить новую часть от самого Хидео Кодзимы, но тогда история закончилась плохо. Однако всего одного твита студии Kojima Productions хватило, чтобы вновь подарить надежду.

Твит был опубликован 28 февраля. На нем можно увидеть главу по коммуникациям Kojima Productions Аки Сайто. Он извиняется, что был "тихим" (на английском - silent) последнее время, а также пообещал поделиться новой информацией совсем скоро.

Твит Kojima Production

Слово silent уже достаточно красноречиво, но на фото есть даже больше подробностей. В блокноте Аки написано next week, то есть "следующая неделя". А если присмотреться к карандашу разработчика, то на нем написано слово Pyramid. Это отсылает к монстру Пирамидоголовому, одному из главных символов Silent Hill.

Слово Pyramid на карандаше Аки Сайто / Shinobi602

Конечно, пока это все лишь догадки. Но слухи о том, что именно студия Хидео Кодзимы займется новой частью Silent Hill, ходят уже некоторое время. Разработчик якобы уладил свои разногласия с Konami, в которой проработал много лет и в итоге был уволен.

Никакой официальной информации пока нет. Однако также ходят слухи, что в разработке находятся сразу две игры по серии Silent Hill. Одна станет полным перезапуском, а вторую поделят на эпизоды в духе игр Telltale.

Напоминаем, серия Silent Hill могла вернуться еще в 2015-2016 году с игрой под названием Silent Hills. Ее тизерили при помощи бесплатной игры P.T. 2014 года, которую нынче считают одним из самых страшных хорроров современности. Однако в итоге Кодзиму со скандалом уволили, а разработку Silent Hills отменили. P.T. была убрана из магазина PS Store, нынче вы нигде не можете найти ее официально.

Впрочем, после увольнения Кодзима принялся за разработку Death Stranding. Death Stranding на PC должна выйти летом 2020 года.

P.T. - прохождение