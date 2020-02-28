УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Новой частью культовой Silent Hill займется Хидео Кодзима? Найден новый намек

28 февраля 2020, 17:16

Всего одного твита студии Kojima Productions хватило, чтобы подарить людям надежду.

Монстр Пирамидоголовый, один из главных символов серии
Монстр Пирамидоголовый, один из главных символов серии

О возвращении серии Silent Hill от Konami уже очень давно мечтают миллионы игроков по всему миру. Однажды у нас был шанс получить новую часть от самого Хидео Кодзимы, но тогда история закончилась плохо. Однако всего одного твита студии Kojima Productions хватило, чтобы вновь подарить надежду.

Твит был опубликован 28 февраля. На нем можно увидеть главу по коммуникациям Kojima Productions Аки Сайто. Он извиняется, что был "тихим" (на английском - silent) последнее время, а также пообещал поделиться новой информацией совсем скоро.

Твит
Твит Kojima Production

Слово silent уже достаточно красноречиво, но на фото есть даже больше подробностей. В блокноте Аки написано next week, то есть "следующая неделя". А если присмотреться к карандашу разработчика, то на нем написано слово Pyramid. Это отсылает к монстру Пирамидоголовому, одному из главных символов Silent Hill. 

Слово Pyramid на карандаше Аки Сайто
Слово Pyramid на карандаше Аки Сайто / Shinobi602

Конечно, пока это все лишь догадки. Но слухи о том, что именно студия Хидео Кодзимы займется новой частью Silent Hill, ходят уже некоторое время. Разработчик якобы уладил свои разногласия с Konami, в которой проработал много лет и в итоге был уволен.

Никакой официальной информации пока нет. Однако также ходят слухи, что в разработке находятся сразу две игры по серии Silent Hill. Одна станет полным перезапуском, а вторую поделят на эпизоды в духе игр Telltale.

Напоминаем, серия Silent Hill могла вернуться еще в 2015-2016 году с игрой под названием Silent Hills. Ее тизерили при помощи бесплатной игры P.T. 2014 года, которую нынче считают одним из самых страшных хорроров современности. Однако в итоге Кодзиму со скандалом уволили, а разработку Silent Hills отменили. P.T. была убрана из магазина PS Store, нынче вы нигде не можете найти ее официально.

Впрочем, после увольнения Кодзима принялся за разработку Death Stranding. Death Stranding на PC должна выйти летом 2020 года.

P.T. - прохождение

Death Stranding игры консольные игры Хидео Кодзима Konami Silent Hill
Сейчас вы просматриваете новость «Новой частью культовой Silent Hill займется Хидео Кодзима? Найден новый намек». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:59
Чтоб стоял, не падая: диетолог рассказала, что нужно есть для хорошей потенции
17:40
Бешеный буллинг: в Херсоне школьники избили одноклассника - видео Видео
17:16
Новой частью культовой Silent Hill займется Хидео Кодзима? Найден новый намек
17:05
С топорами и вилами: в Румынии массовые протесты против эвакуации из-за коронавируса Видео
16:35
Гибель турецких военных в Сирии: министр обороны Украины срочно позвонил в Турцию
16:19
Как поставить VPN на компьютер - лучшие программы и расширения
16:11
Китайский вирус в Киеве: работники метрополитена вооружились масками
16:10
Ходячие мертвецы 10 сезон 10 серия смотреть онлайн трейлер Видео
16:04
Пенсии, тарифы, въезд в Россию – что меняет с 1 марта 2020 Украина
15:58
"Пытаюсь уйти от одиночества": Макс Барских сделал публичное признание Видео
15:48
"Защита от любого вируса": эвакуированных в Новые Санжары снабдили презервативами
15:18
Киев должен поддержать Анкару в конфликте с агрессивной Москвой -- Турчинов
15:11
Украина выигрывает от разборок Турции и России мнение
15:07
Секретарь СНБО рассказал, как сало и лук помогут в борьбе с коронавирусом
15:04
Главрача Института рака обвиняют в коррупции и вымогательстве
14:44
Пробежался по столам, обливался водой: в Мелитополе "слуга народа" влип в скандал в горсовете Видео
14:41
Ватикан против троллинга: Папа Римский призвал любить друг друга в Facebook и Twitter
14:37
Конфликт в Сирии: Россия попросила остановить войну, Германия зовет всех на саммит
14:01
Если коронавирус нападет: в Украине больничных коек хватит на 4 месяца - Скалецкая
13:59
"Я выйду в пластиковом мешке": в Одессе обвиняемый в суде достал гранату Фото Видео
13:35
Джиган организовал обрезание новорожденному сыну
13:32
"Толпа порохоботов": фанаты Порошенко накинулись на "слугу народа" у здания ГБР Видео
13:29
В Киеве "минированием" пытались сорвать "Форум больших мечтателей"
13:12
Терабайты фото и видео порнозвезд утекли в сеть с сайта OnlyFans
13:09
Военный конфликт Турции и России играет на руку Украине - эксперт
12:58
Драка со стрельбой и взрывами в Харькове: в полиции раскрыли новые детали Видео
12:47
"Не сладостей, а шалостей": жена Петросяна отправила секс-послание мужу
12:39
Подозрение на коронавирус: в Борисполь прилетела женщина с высокой температурой
12:32
Удар по турецким позициям в Сирии: Киев поддержал Анкару
12:31
ВСУ провели яркие маневры близ зоны ООС: опубликованы фото
12:27
"Мятый порох, крысак, *уйло": в Сети советуют Порошенко "закрыть свое обещало"
12:04
Закрытие "Новороссии": в РФ рассказали о путинских проблемах из-за Донбасса
12:02
Украина не поедет на Евровидение - подробности скандала
12:00
Самый страшный день високосного года: что нельзя делать 29 февраля Видео
11:57
"Встретимся и поговорим": таксующий казак Гаврилюк ответил хейтерам
11:43
Уханьский вирус на круизном лайнере у берегов Японии: вылечилась украинка Видео
11:37
Коли високосний рік – як визначити, що не можна робити 29 лютого
11:35
Олимпиада и Евровидение - под вопросом: на Суспильном сделали громкое заявление
11:32
Netflix начал массовое производство анимэ
11:29
Порошенко явился на допрос в ГБР и заявил о "перемоге" в суде
11:28
"Как на параде": в Сеть выложили видео атаки россиян с боевиками в Золотом Видео
11:14
Можно ли пить молоко взрослым – диетолог дала неожиданный ответ
10:58
Смерть в доме Кожары: семье Старицкого предложили $1 млн за отказ от претензий – источник Видео
10:53
Атака турецкого конвоя в Сирии: в Минобороны России впервые отреагировали Видео
10:43
Stupid Love - Lady Gaga устроила танцевальный баттл в пустыне
10:41
В ЕС рассказали, почему не будут признавать выданные в Крыма паспорта РФ
10:27
"Эрдоган прозреет": посол США в НАТО сделала важное заявление об атаке в Сирии
10:14
Сотрясение мозга и ушибы: в Одесской области школьница жестоко избила сверстницу Видео
10:09
В ОРДО люди остались без зарплат и пенсий: что говорят боевики
10:00
От секса с проститутками до пушки-молнии: лучшие моды для Red Dead Redemption 2
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять