Филипп Киркоров срочно покинул РФ - где он теперь

Филипп Киркоров принял отчаянное решение.

https://glavred.info/starnews/filipp-kirkorov-srochno-pokinul-rf-gde-on-teper-10689212.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров - куда пропал / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Филипп Киркоров отправился в Болгарию

Что он там делает

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, улетел в Болгарию.

На своей странице в соцсетях Киркоров рассказал, что отправился на свою историческую родину, чтобы встретиться с друзьями.

видео дня

Путинист увиделся с группой "Ритон" и поделился впечатлениями.

Филипп Киркоров в Болгарии / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

"Благодаря им появились в моем репертуаре такие песни как "Кармен", "Не смотри ты на часы", "Днем и ночью", "Джалма" и "Мечта", которую исполнил с Машей Распутиной", - отметил Филипп.

Филипп Киркоров редко появляется на публике / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Многих поклонников напугал тот факт, что путинист в последнее время не показывается без головного убора. Некоторые предположили, что это из-за какой-то болезни исполнителя. Другие же считают, что артист решился на новое преображение – перекраску волос или же даже пересадку.

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред