Кратко:
- Филипп Киркоров отправился в Болгарию
- Что он там делает
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, улетел в Болгарию.
На своей странице в соцсетях Киркоров рассказал, что отправился на свою историческую родину, чтобы встретиться с друзьями.
Путинист увиделся с группой "Ритон" и поделился впечатлениями.
"Благодаря им появились в моем репертуаре такие песни как "Кармен", "Не смотри ты на часы", "Днем и ночью", "Джалма" и "Мечта", которую исполнил с Машей Распутиной", - отметил Филипп.
Многих поклонников напугал тот факт, что путинист в последнее время не показывается без головного убора. Некоторые предположили, что это из-за какой-то болезни исполнителя. Другие же считают, что артист решился на новое преображение – перекраску волос или же даже пересадку.
Болезнь Филиппа Киркорова
25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.
Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".
А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
