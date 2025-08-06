Филипп Киркоров столкнулся с новой проблемой.

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Филипп Киркоров - здоровье / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Вы узнаете:

Филипп Киркоров уехал в Грецию

Что произошло с путинистом

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, борется с еще одним недугом.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, после реабилитации из-за ожогов у него начался геморрой. И путинист принял решение пройти лечение не в РФ, а в Греции в элитном комплексе Elounda Peninsula Luxury Resort на острове Крит.

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Киркорову подготовил отдельный номер и программу лечения, при которой используют ректальные свечи с оливковым маслом, а также ванночки и массажи.

Филипп Киркоров значительно сбросил вес / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"У нас здесь знают, как облегчить жизнь людям с таким диагнозом", - сказал один из сотрудников комплекса.

Отметим, в лечении любителя диктатора Путина есть и сложности из-за сахарного диабета, поэтому ему не рекомендуют хирургическое вмешательство, а вот свечи и массажи могут быть неэффективными.

Филипп Киркоров редко появляется на публике / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Болезнь Филиппа Киркорова

25 апреля на концерте в Санкт-Петербурге путинист получил сильные ожоги во время выступления на сцене. После этого врачи обнаружили у него воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатию. Киркоров был госпитализирован, отменил все концерты и некоторое время не показывался на публике.

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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