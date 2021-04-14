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Sony выпустила первое крупное обновление прошивки PlayStation 5

14 апреля 2021, 13:50

Консоль Sony наконец научилась хранить игры на внешних накопителях, а также обзавелась новыми социальными функциями

PS5
PS5 получила крупное обновление / Sony

Компания Sony объявила о выходе первого крупного обновления прошивки PlayStation 5 до версии 21.01-03.00.00, которое откроет доступ ко множеству новых функций и усовершенствований.

Обновление весит чуть больше 902 МБ, а помимо него пользователи могут загрузить последнюю на данный момент версию ПО для контроллеров PS5 DualSense.

Детали первого крупного обновления системы PlayStation 5:

Во-первых, добавлена возможность переноса PS5-игр на внешнее хранилище – воспроизводить с него всё равно не получится, но при желании их можно куда быстрее вернуть на внутренний SSD, нежели загружать заново.

Во-вторых, теперь игроки на PS4 и PS5 могут совместно использовать Share Play, общаясь в тусовках. А значит, пользователи консоли PS5 смогут транслировать изображение экрана во время игры своим друзьям, использующим консоль PS4, а также позволить им присоединиться к играм для PS5 с помощью функции Share Play, и наоборот.

В-третьих, теперь можно быстро отключать внутриигровой чат, тем самым автоматически отключая звук микрофона и голосовых каналов других игроков. Также вы можете с легкостью отдельно настраивать громкость голосовых каналов других игроков в одном чате, поэтому вам больше не придется каждый раз просить друзей повышать или понижать громкость их микрофона.

Среди других существенных нововведений стоит отметить:

  • Улучшенная функция Game Base;
  • Предварительная загрузка обновлений игры;
  • Настраиваемая библиотека игр;
  • Масштабирование экрана;
  • Настройки трофеев и экрана статистики.
  • Возможность активировать или деактивировать функции One-Touch Play и Power Off Link.

А тем временем в сервисе PS Store в рамках программы "Играйте дома" проходит бесплатная раздача девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.

А уже с 20 апреля начнётся раздача полного издания экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds. После этого ожидается ещё несколько игр, ведь инициатива "Играйте дома" продлится вплоть до июня.

Sony Horizon Zero Dawn PlayStation 4 PlayStation 5
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