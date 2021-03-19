С новым обновлением в Telegram появился свой Clubhouse, только лучше

Вышло обновление Telegram 7.6 / Telegram.org

Команда мессенджера Telegram выпустила очередное крупное обновление до версии 7.6, в котором, помимо всего прочего, появилась возможность проводить беседы в прямом эфире в стиле Clubhouse, но с возможностью записи для тех, кто не смог присоединиться онлайн.

Кроме того, пользователи Android получат на одно нововведение больше – появилось управление чатами с помощью жестов.

Голосовые чаты без ограничений

Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей – благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией.

Чтобы создать голосовой чат, перейдите в профиль любого канала или группы, где являетесь администратором, нажмите на (⋮) или (⋯) и выберите "Начать голосовой чат".

Запись эфиров

Чтобы поделиться голосовым чатом с подписчиками, которые пропустили прямой эфир, администраторы могут включить запись чата. После остановки записи аудиофайл будет размещен прямо в чате.

Поднятие руки

Если слушателю не разрешено участвовать в обсуждении в качестве спикера, он может поднять руку, чтобы попросить администраторов чата дать ему слово.

Чтобы администраторам чата было проще решить, кому предоставить слово, в списке участников показывается информация из графы О себе. Там можно указать свои профессиональные навыки, интересы или даже часть вопроса к спикерам.

Ссылки для спикеров и слушателей

Теперь администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей – приглашенным спикерам не придётся ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.

Чтобы обозначить тему обсуждения для новых участников, Вы также можете выбрать название для голосового чата.

Другие нововведения

Если случайно Вы выбрали не тот чат для пересылки сообщений, нажмите на значок X перед отправкой – Вы сможете не только отменить пересылку, но и выбрать другой чат.

Длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где Вы остановились, – как это уже работало для длинных видеозаписей и аудиофайлов.

Пользователи Android теперь могут выбрать действие при смахивании влево в списке чатов: закрепить чат, пометить его как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить.

Апдейт уже начал распространяться в App Store и Google Play, но, если его еще нет для ваших устройств, просто подождите несколько часов.