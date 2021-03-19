УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

С новым обновлением в Telegram появился свой Clubhouse, только лучше

19 марта 2021, 14:18

Новая версия мессенджера заметно преображает голосовые чаты: поднятие руки, запись эфиров, ссылки на войсчаты, эфир от канала и не только.

Вышло обновление Telegram 7.6 / Telegram.org

Команда мессенджера Telegram выпустила очередное крупное обновление до версии 7.6, в котором, помимо всего прочего, появилась возможность проводить беседы в прямом эфире в стиле Clubhouse, но с возможностью записи для тех, кто не смог присоединиться онлайн.

Кроме того, пользователи Android получат на одно нововведение больше – появилось управление чатами с помощью жестов.

Голосовые чаты без ограничений

Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей – благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией.

Чтобы создать голосовой чат, перейдите в профиль любого канала или группы, где являетесь администратором, нажмите на (⋮) или (⋯) и выберите "Начать голосовой чат".

Запись эфиров

Чтобы поделиться голосовым чатом с подписчиками, которые пропустили прямой эфир, администраторы могут включить запись чата. После остановки записи аудиофайл будет размещен прямо в чате.

Поднятие руки

Если слушателю не разрешено участвовать в обсуждении в качестве спикера, он может поднять руку, чтобы попросить администраторов чата дать ему слово.

Чтобы администраторам чата было проще решить, кому предоставить слово, в списке участников показывается информация из графы О себе. Там можно указать свои профессиональные навыки, интересы или даже часть вопроса к спикерам.

Ссылки для спикеров и слушателей

Теперь администраторы публичных групп и каналов могут создавать пригласительные ссылки, которые сразу открывают голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей – приглашенным спикерам не придётся ждать, пока им разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.

Чтобы обозначить тему обсуждения для новых участников, Вы также можете выбрать название для голосового чата.

Другие нововведения

Если случайно Вы выбрали не тот чат для пересылки сообщений, нажмите на значок X перед отправкой – Вы сможете не только отменить пересылку, но и выбрать другой чат.

Длинные голосовые сообщения теперь можно перезапустить с того места, где Вы остановились, – как это уже работало для длинных видеозаписей и аудиофайлов.

Пользователи Android теперь могут выбрать действие при смахивании влево в списке чатов: закрепить чат, пометить его как прочитанный, архивировать, выключить уведомления или удалить.

Апдейт уже начал распространяться в App Store и Google Play, но, если его еще нет для ваших устройств, просто подождите несколько часов.

Telegram
Сейчас вы просматриваете новость «С новым обновлением в Telegram появился свой Clubhouse, только лучше». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографикаНазваны самые популярные сайты среди украинцев – инфографика Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на AndroidНазваны три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скороAirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5Sony показала контроллеры следующего PlayStation VR для PS5 Epic Games с помпой отметила начало нового сезона в FortniteEpic Games с помпой отметила начало нового сезона в Fortnite

Последние новости

15:14
От жира на животе можно избавиться быстро: что делать
15:14
В Украине запретили коллекторский террор: что нужно знать украинцам Видео
15:04
Суд снял бан с книги о Стусе и обязал Медведчука заплатить автору Видео
15:00
Отмена перевода часов в Украине: Рада провалила голосование Видео
14:48
Рада сняла ответственность с производителей вакцин от COVID-19 Видео
Реклама
14:34
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
14:21
В Слуге народа заговорили об остановке транспорта в Киеве из-за локдауна Видео
14:18
С новым обновлением в Telegram появился свой Clubhouse, только лучше
13:56
В Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена Видео
13:42
Рада решила уйти на карантин до начала апреля Видео
13:36
Life is Strange 3, Hitman, Мстители – главное с шоу Square Enix Видео
13:35
Чем прославилась Лина Костенко: самые интересные факты о ней Видео
13:24
Когда полнолуние в марте 2021, и что противопоказано: советы от астрологов Видео
13:17
Меркель объявила о требованиях к Евросоюзу из-за Крыма и Донбасса Видео
12:50
Литва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину Видео
12:44
Компания Microsoft перенесла запуск "совершенно новой" Windows
12:13
Остановка всех перевозок: Укрзализныця предупредила о страйке Видео
12:07
В городах Украины начались протесты ФОПов из-за усиления карантина Видео
11:49
В Украине выросло количество оранжевых зон Видео
11:30
Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Видео
Реклама
11:01
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
10:41
У Зеленского объяснили ситуацию с ужесточением карантина в Украине Видео
10:30
"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Видео
10:18
Сын Трампа оскорбил Байдена из-за скандала с Путиным Видео
10:17
Почему не стоит переоценивать скандальные слова Байдена о Путине мнение
09:47
Байден не жалеет, что назвал Путина "убийцей" Видео
09:30
Эксперты объяснили, почему Украина упорно не отказывается от AstraZeneca Видео
09:23
Россия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине Видео
09:22
Тренировка после еды: факторы риска Видео
09:13
После кровавой стрельбы в спа-салонах США накрыли акции протеста Видео
08:46
За день до локдауна в Киеве подскочило число больных COVID-19 Видео
08:46
Локдаун в Украине - это фикция и самообман мнение
08:35
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время Видео
08:20
Кулеба рассказал, как РФ пытается помешать процессу возвращения Крыма Видео
08:07
Коронавирус в Украине обновил максимум больных за сутки с начала года Видео
07:44
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
07:33
Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом Видео
07:13
Сексуальная ведущая 1+1 засветила грудь на пикантном фото
07:07
Мендель больше не будет вести шоу Взгляд с Банковой Видео
06:55
Начало новой "холодной войны": почему Байден пересек красную линию мнение
Реклама
06:30
После столицы локдаун введут и в Киевской области Видео
06:30
Эксперт предупредил о коллапсе и объяснил неизбежность локдауна в Киеве Видео
06:02
Врачи заметили у COVID-пациентов необычный эффект на ногтях Видео
05:34
День сна в 2021 году: приколы и интересные короткие факты о сне Видео
05:03
Овны: слабые стороны, лучшие партнеры, и что грозит в быту Видео
04:25
В РФ рассказали о зимнем дворце Путина с царскими "понтами" Видео
03:50
Эксперт рассказал, почему России удалось захватить Крым Видео
03:14
Эксперт оценил шансы военного нападения РФ на Украину из-за Крыма Видео
02:28
Как правильно варить цветную капусту: простые рецепты Видео
02:05
Участница Холостяка публично оголила аппетитные формы
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять