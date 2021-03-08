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Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

8 марта 2021, 19:25

В рейтинге за февраль 2021 года всё без изменений – аппараты Vivo продолжают удерживать лидерство.

iQOO 7 - самый мощный Android-смартфон/ AnTuTu

Команда разработчиков популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых мощных и среднебюджетных Android-смартфонов по состоянию на февраль 2021 года.

Необходимо добавить, что в таблице указаны средние, а не самые высокие результаты, при этом для каждой модели использовались результаты не менее 1000 тестов.

Первое место в Топ-10 самых мощных смартфонов продолжает удерживать суперхит Vivo iQOO 7, построенный на топовой платформе Snapdragon 888 и оснащённый 12/256 ГБ памяти. В ходе тестирования он набрал 726 939 баллов. Примечательно, что всего 14 баллов ему уступает вышедший недавно Vivo X60 Pro Plus с теми же основными характеристиками.

На третьем месте – недавно представленный флагман Redmi K40 Pro: сниженный объём оперативной памяти и накопителя не особенно повлияли на результат, который составил 718 434 баллов.

Остальные семь смартфонов в рейтинге:

  • Xiaomi Mi 11;
  • Huawei Mate 40 Pro с Kirin 990;
  • Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;
  • Redmi K40;
  • Oppo Reno 5 Pro Plus 5G;
  • Redmi K30s;
  • Vivo iQOO 5.
Рейтинг самых мощных Android-смартфонов февраля / AnTuTu

Вдобавок специалисты представили топ наиболее выгодных смартфонов с точки зрения соотношения цены и производительности. В данной категории безоговорочным лидером уже который месяц является Redmi 10X 5G с 404 306 баллами – смартфон с чипом MediaTek Dimensity 820 сохраняет лидерство еще с ноября. Второе место занял Redmi 10X Pro 5G (398 570), третье – Vivo S7t на чипсете Dimensity 820 производства компании MediaTek и результатом в 395 082 балла.

За тройкой лидеров следует ряд устройств от Huawei на чипах Kirin 985 и Kirin 820:

  • Huawei Nova 7 Pro;
  • Nova 7;
  • Nova 8 Pro;
  • Honor 30;
  • Nova 8;
  • Honor X10;
  • Honor 30S.
Рейтинг самых выгодных Android-смартфонов февраля/ AnTuTu

Несколькими неделями ранее в Украине стартовали продажи бюджетного смартфона Samsung Galaxy A02. По словам производителя, новинка обеспечивает долгое время автономной работы и широкий спектр мульти- и медиа-возможностей.

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