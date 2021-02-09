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"Убийца тиктока и инстаграма". Почему все говорят о Clubhouse и как туда попасть

9 февраля 2021, 14:00

В последнее время приложение стремительно набирает популярность, в том числе на фоне появлений там Илона Маска и Марка Цукерберга.

Все, что нужно знать о Clubhouse / The Verge

8 февраля в континентальной части Китая перестал работать Clubhouse – социальная сеть из Кремниевой долины, которая позволяет принимать участие в публичных или частных аудиочатах.

Проект был запущен ещё в апреле 2020-го, но широко обсуждаемым он стал в январе 2021 этого года, в том числе на фоне появлений там Илона Маска и Марка Цукерберга.

Сейчас приложение активно оккупирует европейский рынок. Несколькими неделями ранее Clubhouse стало самым скачиваемым приложением на iOS в Германии. В Великобритании и Германии сейчас самое большое количество загрузок приложения за пределами США. По данным аналитической компании Sensor Tower, по всему миру приложение скачали 3,6 млн раз, причем 1,1 млн раз – за последнюю неделю.

Что такое Clubhouse и почему все о нем говорят

Clubhouse – это золотая середина между подкастом, радио и домашней вечеринкой. В этой соцсети можно зайти в любую комнату, послушать разговоры, интервью и обсуждения между интересными людьми на различные темы. Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент, с дополнительным уровнем эксклюзивности.

Уникальностью Clubhouse является его эксклюзивность. Нельзя просто зарегистрироваться в Clubhouse. Точнее можно зарезервировать никнейм, но начать пользоваться социальной сетью пока можно только по приглашению. По аналогии с загородными клубами для богатых, вы должны быть приглашены существующим членом. Элитарность в реальном мире, созданная в виртуальном.

Когда вы присоединяетесь, вы выбираете интересующие темы, такие как технологии, книги, бизнес или здоровье. Чем больше информации вы дадите приложению о своих интересах, тем больше комнат для разговоров и людей приложение порекомендует вам подписаться или присоединиться.

Комната для разговоров походит на незамысловатый аналог конференц-связи, только с одним нюансом – некоторые люди разговаривают, тогда как большинство слушают. И, как и в случае с телефонным звонком, после завершения разговора комната закрывается. В отличие от Twitch, где прямые трансляции остаются на платформе, чтобы люди могли вернуться и посмотреть, живые аудио чаты в комнатах для переговоров исчезают после завершения разговора (впрочем, это не мешает пользователям записывать живую беседу и выкладывать ее на Youtube).

В чем отличие Clubhouse от других соцсетей

В отличие от других платформ, таких как Facebook, Twitter и TikTok, при взаимодействии в Clubhouse не используются текст, изображения или видео. Вместо этого платформа позволяет пользователям создавать комнаты или так называемые "клубы" и начинать взаимодействие.

В то время как интерактивность Facebook и других социальные строится на общение с вашими друзьями и знакомыми, Clubhouse – это приложение, больше похоже на TikTok, которое пытается понять индивидуальные интересы пользователя. Соцсеть мотивирует пользователей создать сообщества вокруг той или иной темы, с помощью которых вы можете найти новых друзей.

Каждая "комната" разделена на выступающих и слушателей и имеет модераторов, которые, как ожидается, будут держать все под контролем.

Как получить приглашение

Зарегистрироваться можно двумя способами. Первый – скачать приложение, зарезервировать имя и ждать неизвестно сколько времени. Второй – получить инвайт (приглашение) от кого-то из пользователей. Если вас пригласили, вам придет текстовое сообщение на ваш номер телефона, перенаправляющее вас на страницу регистрации в приложении.

Впрочем, пользователи Clubhouse не могут просто рассылать приглашения любому, кто изъявил желание присоединиться. Существующим пользователям сначала доступны только два приглашения. В недавнем сообщении в блоге создатели объявили, что их цель к 2021 году – завершить стадию бета-тестирования Clubhouse, чтобы в конечном итоге они могли "открыть Clubhouse для всего мира".

А тем временем эксклюзивность "закрытого клуба" ещё больше подогревает интерес целевой аудитории. В Америке даже были зафиксированы случаи продажи пригласительных на eBay. Цена вопроса: от 5 до 25 тыс. гривен. В Германии тоже сначала продавали пригласительные ~ за 4 тыс. гривен. Сейчас стоимость снизилась до 300 грн.

Приживется Clubhouse или нет

Социальные сети на основе интересов были провозглашены "следующим большим достижением социальных сетей". Например, в основе TikTok лежит алгоритм, который понимает интерес, а не пытается найти знакомых. Эксперты говорят, что фокус Facebook на отношениях удерживает вас в "огороженном саду" сверстников, тогда как соцсети на основе интересов могут позволить пользователям расширять свою сеть новыми способами.

Кроме того, Clubhouse может буквально помещать обычных пользователей в одну комнату со знаменитостями, что и Facebook и Твиттер никогда бы не позволили.

Ранее мы рассказывали о социальной площадке Parler и почему туда всё переходят.

Instagram Facebook Twitter Tick-Tock
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