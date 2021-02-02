Глава Facebook обвинил Apple в недобросовестной конкуренции

Марк Цукерберг / Reuters

Руководитель Facebook Марк Цукерберг отчитался о финансовых результатах компании за 2020 год и отчитал Apple в недобросовестной конкуренции.

Обвинения обрушились на продукцию Apple: iPhone, iPad, iMac и другие устройства, использующие iMessage. Как утверждает Цукерберг, фирменное приложение для обмена сообщениями используется навязчиво, что не оставляет шансов для альтернативных мессенджеров.

Также Марк прошелся по изменениях в политике конфиденциальности, благодаря которой многие приложения, включая Facebook, потеряли часть выручки. Своими действиями Apple якобы желает помочь людям, однако это не так: в компании лишь отслеживают интересы конкурентов, сообщает CNBC со слов Марка Цукерберга.

Тем не менее по сравнению с 2020-ым, доход Facebook вырос в полтора раза, что принесло 291 миллиардов долларов чистой прибыли компании. Увеличилось и среднее количество пользователей в день – 1,84 миллиарда человек.

В 2021 году разработчики приложений для iOS будут обязаны запрашивать у пользователей разрешение на сбор данных и доступ к IDFA. Эти изменения повлияют на рекламный бизнес Facebook и его партнеров, поскольку пользователи с большей вероятностью не разрешат приложению отслеживать их активность.

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Говоря о монополии на рынке, в настоящий момент проходит слушание по антимонопольного иску против Цукерберга и Facebook, с которым в декабре 2020-го выступила Федеральная торговая комиссия США (FTC) вместе с властями 46 штатов

Регуляторы попросили суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в будущем запрашивать одобрение подобных сделок. В частности, благодаря деньгам и возможностям крупных компаний покупать более маленькие предприятия, как например Facebook купил Instagram в 2012-ом, у корпораций увеличивается количество пользователей, что понижает их у другой, более малой компании. Тем самым из-за мощи одного корпоративного гиганта страдают другие. Цель иска – отнять у Facebook компании Instagram и WhatsApp и превратить их в независимые сервисы, тем самым повысив конкуренцию на рынке.

Несмотря на маловероятность данного исхода, котировки Facebook уже отреагировали падением на 1,93% на фоне снижения всех индексов – инвесторы оказались разочарованы остановкой переговоров о стимулировании экономики.