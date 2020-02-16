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"Ты мост построил оху*тельный": в сети высмеяли "селфач" Кличко и Цукерберга

16 февраля 2020, 14:29

Кличко выставил на всеобщее обозрение фото с Цукербергом и нарвался на критику.

Кличко сделал селфи с Цукербергом / facebook.com/Vitaliy.Klychko

Украинские политики в ходе посещения конференции по безопасности в Мюнхене не могли пройти мимо основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга и сделали селфи с ним.

В частности, градоначальник Киева Виталий Кличко выставил на всеобщее обозрение фото с  Цукербергом.

"Той випадок, коли про селфі попросили не мене, а я сам", - подписал фотографию Кличко на своей странице в Фейсбуке.

Отметим, что селфи Кличко и Цукерберга наделало шума в Сети – мэру Киева сразу вспомнили знаменитый Шулявский мост.

"Да не, Цукер подошёл и говорит – йо*а это ж ты мост построил оху*тельный за два года на Шулявке! Видел проект! Уровень! Давай селфач завалим что б я всем показал его и детям и внукам какие идиоты есть на свете", - высказался Максим Бабурин.

"Якби Марк знав скільки часу ремонтується шляхопровід на Комарова біля ст. Борщагівка і скільки люди стоять в заторах через - спочатку сильно би здивувався, а потім відмовив би в селфі", - убежден Иван Никифорук.

"То чому тільки селфі?) Запросіть у столицю України на авто, це ж теж Європа! Покажете київськи дороги, архітектуру, мости, аромати аераторної станції та сміттеспалювального заводу, щильність нових мікрорайонів та кількість навчально-освітніх закладів, державних поліклінік, парків та парковок! Є ж чим хвалитись!!!", - посоветовала Анна Лозитская.

"А Цукер случайно не картонный?Сегодня вся лента с ним сфоткана - Зеля, Виталя...", - спросила Елена Антемова.

"Віталій, дайте йому підсрачника аби він почав боротися з рашистським ботами та зайнявся нарешті чисельними глюками свого творіння", - попросил Сергей Винник.

Добавим, что селфи с Цукербергом сделал и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Цукерберг
Зеленский тоже сделал селфи с Цукербергом / Офис президента

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что приглашает президента США Дональда Трампа в Киев, а также рассказал, что ожидает от своего предстоящего визита в Белый дом.

"Я уверен, что это произойдет (визит Зеленского в Белый дом - ред.), Вы просто очень далеко от нас находитесь. Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Майком Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то личным для двух стран, с каким очень важным результатом для двух стран, чем-то выгодным для двух стран", - сказал Зеленский.

Марк Цукерберг Владимир Кличко Владимир Зеленский Мюнхенская конференция по безопасности селфи Шулявский мост
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