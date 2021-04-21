Sony начала бесплатную раздачу полного издания Horizon Zero Dawn

В PS Store бесплатно отдают Horizon Zero Dawn / Sony

Компания Sony запустила очередную бесплатную раздачу в рамках программы "Играйте дома" – в этот раз можно получить полное издание экшена с открытым миром Horizon Zero Dawn, куда входит сюжетное дополнение Frozen Wilds.

Забрать игру можно в специальном разделе в магазине PS Store – как только вы загрузите игру, она останется вашей навсегда. Помимо этого, пользователи PlayStation могут забрать ещё девять игр до 23 апреля (до 06:00 по Киеву):

Однако на этом акция не закончится. Программа "Играйте дома", созданная во время пандемии COVID-19, продлится вплоть до июня, поэтому в ближайшее время ожидается анонс следующих бесплатных игр.

Напомним, что действие игры Horizon Zero Dawn разворачивается в сеттинге пост-постапокалипсиса: цивилизация погибла из-за неизвестного катаклизма, спустя сотни лет люди вернулись к племенному обществу. По руинам мегаполисов бродят звероподобные роботы, имеющие собственную экосистему.

Технически игра вышла настолько красивой, что движок студии одолжил Хидэо Кодзима для создания Death Stranding. Продажи Zero Dawn тем временем превысили 10 миллионов копий, а в августе прошлого года игра добралась до ПК. В настоящий момент студия Guerrilla Games активно работает над сиквелом Horizon, выход которого ожидается до конца 2021.

Параллельно в магазине PlayStation проходит одна из крупнейших распродаж года. С хорошей скидкой можно купить, к примеру, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal и другие известные хиты.

Акция завершится 29 апреля в 02:00 по Киеву.