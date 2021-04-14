В магазине PlayStation стартовала вторая волна весенней распродажи

Сэкономить можно на покупке DOOM Eternal, Call Of Duty: Black Ops Cold War, ремейка Resident Evil 3 и не только.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store стартовала вторая волна весенней распродажи, в рамках которой появились довольно выгодные предложения.
С хорошей скидкой можно купить, к примеру, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal и другие известные хиты. Акция завершится 29 апреля в 02:00 по Киеву.
Весенняя распродажа в PS Store:
- Call of Duty: Black Ops Cold War — 1299 грн (вместо 1999)
- Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 — 949 грн (вместо 1899)
- Fall Guys: Ultimate Knockout — 454 грн (вместо 649)
- FIFA 21 — 923 грн (вместо 2199)
- Resident Evil 3 — 593 грн (вместо 1799)
- DOOM Eternal. Издание Deluxe — 857 грн (вместо 2599)
- Detroit: Стать человеком — 474 грн (вместо 949)
- Persona 5 — 999 грн (вместо 1999)
- Crysis Remastered — 549 грн (вместо 999)
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 1014 грн (вместо 2899)
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача сразу девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.
Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают 3 out of 10: Season Two – интерактивную комедию про разработчиков видеоигр.
Автор: Денис Пономаренко