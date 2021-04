В магазине PlayStation стартовала вторая волна весенней распродажи

В PS Store продолжается весенняя распродажа / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store стартовала вторая волна весенней распродажи, в рамках которой появились довольно выгодные предложения.

С хорошей скидкой можно купить, к примеру, ремейк Resident Evil 3, Call Of Duty: Black Ops Cold War, DOOM Eternal и другие известные хиты. Акция завершится 29 апреля в 02:00 по Киеву.

Весенняя распродажа в PS Store:

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача сразу девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.

Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают 3 out of 10: Season Two – интерактивную комедию про разработчиков видеоигр.