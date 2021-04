В магазине PlayStation стартовала одна из крупнейших распродаж года

В PS Store стартовала весенняя распродажа / Sony

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store началась весенняя распродажа, которая пройдет в два этапа – первый из которых завершится 15 апреля 2021, после чего скидки получат уже другие тайтлы.

В общей сложности весенняя распродажа продлится четыре недели, в ходе которой игроки смогут выгодно купить многие известные хиты, включая The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, и не только.

Весенняя распродажа в PS Store:

Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача сразу девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.

Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Creature in the Well 2019 года. По жанру, это слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. Игроки берут на себя роль робота BOT-C, которому предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра.