В магазине PlayStation стартовала одна из крупнейших распродаж года

В рамках распродажи можно купить многие известные хиты, включая The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, и не только.
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PS Store началась весенняя распродажа, которая пройдет в два этапа – первый из которых завершится 15 апреля 2021, после чего скидки получат уже другие тайтлы.
В общей сложности весенняя распродажа продлится четыре недели, в ходе которой игроки смогут выгодно купить многие известные хиты, включая The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, и не только.
Весенняя распродажа в PS Store:
- Призрак Цусимы — 1139 грн (вместо 1999)
- Одни из нас. Часть II — 816 грн (вместо 1899)
- Hitman III — 1499 грн (вместо 1999)
- DOOM Eternal — 799 грн (вместо 1999)
- Mafia: Definitive Edition — 899 грн (вместо 1199)
- Полное издание Control — 839 грн (вместо 1399)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 грн (вместо 1199)
- Metro Exodus — 359 грн (вместо 1199)
- Red Dead Redemption 2 — 849 грн (вместо 1699)
- Assassin's Creed Вальгалла — 1215 грн (вместо 1899)
Параллельно в сервисе PS Store проходит бесплатная раздача сразу девяти инди-игр для PS4 и PS VR, включая полюбившиеся многим ABZÛ, Subnautica и The Witness.
Также не забывайте заглядывать в Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Creature in the Well 2019 года. По жанру, это слэшер с элементами пинбола и видом сверху про исследование подземелий. Игроки берут на себя роль робота BOT-C, которому предстоит отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра.