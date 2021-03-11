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Китайцы победили ограничения NVIDIA на майнинг – почему это важно

11 марта 2021, 15:25

Важные новости для тех, кто планирует в ближайшее время обновить свой ПК.

Китайцы победили ограничения NVIDIA на майнинг / CNBC

В феврале этого года NVIDIA запустила в продажу видеокарты Geforce RTX 3060, которые должны были стать нерелевантными для майнеров из-за встроенного ограничителя, снижающего производительность при майнинге. К сожалению, чуда не случилось.

Китайские майнеры нашли способ обойти встроенное ограничение, повысив производительность с 20-25 MH/с до 40-45 MH/с. При этом сама NVIDIA говорила, что обойти встроенный ограничитель – невозможно.

Пользователи Twitter смогли наглядно ознакомиться со статистикой, согласно которой карточки RTX 3060 теперь выдают положенную скорость без ограничений, что делает их более выгодными для майнеров, чем 3060 Ti, потому что производительность после взлома почти такая же, но цена и энергопотребление значительно ниже.

Китайские майнеры, ответственные за создание мода, не стали делиться подробностями того, как именно работает лазейка в защите. Отметим, что на данный момент ни один крупный источник не подтвердил, что заявленный способ действительно работает.

Почему это важно

Рост цен на криптовалюты привел к дефициту комплектующих для ПК, видеокарт в частности. Майнеры активно скупать видеокарты с целью добычи ещё большего количества криптовалют. По уверениям ритейлеров, те напрямую у поставщиков скупают целые партии видеокарт по тысячи экземпляров. Из-за этого комплектующие не доходят даже до магазинов

Дефицит же приводит к росту цен на видеокарты – некоторые модели подорожали в полтора-два раза, но в среднем стоимость выросла на 100 долларов (2750 грн в пересчете). Эксперты считают, что дефицит видеокарт продлится, как минимум, до середины 2021 года.

Видеокарта Geforce RTX 3060 / CNET

Ранее мы сообщали, что облачный сервис NVIDIA GeForce NOW добрался и до Google Chrome – на платформах Windows и Mac. Теперь можно запускать самые требовательные ПК-игры, например, Cyberpunk 2077, даже на слабеньком компьютере.

GeForce Now – это игровой облачный сервис, который позволяет играть в самые современные и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Что важно, для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен очень быстрый интернет.

криптовалюта Nvidia
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