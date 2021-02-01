Теперь ПК-игры можно запускать в браузере Chrome – как играть без видеокарты в Киберпанк

Пример доступных в GeForce NOW игр / Nvidia

В ноябре 2020-го мы сообщали, что облачный сервис NVIDIA GeForce NOW заработал в браузере Safari, а сегодня очередь добралась и до Google Chrome – на платформах Windows и Mac.

Сервис доступен по специальной ссылке. Если вы еще не зарегистрированы в GeForce NOW, то не удивляйтесь, что вас переадресует на GFN.ru для создания аккаунта – это партнерская платформа NVIDIA в Украине и странах СНГ.

GeForce Now – это игровой облачный сервис, который позволяет играть в самые современные и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Что важно, для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен очень быстрый интернет.

GeForce Now отличается от большинства конкурентов тем, что в нём необязательно заново покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с сервисом свой аккаунт в Steam, Epic Games Store или Ubisoft Connect, после чего можно запускать тайтлы прямо из своей библиотеки.

Каждому пользователю предоставляется бесплатный доступ с часовыми игровыми сессиями без ограничений по их количеству в день. Также есть премиум-подписка за 399, 1899 и 3699 грн на месяц, полгода и год соответственно. Она увеличивает время одной игровой сессии до 6-ти часов и дает приоритетный доступ к серверам.

Сейчас GeForce NOW работает на iOS, Android, а также в браузерах Chrome и Safari. А в будущем приложение GeForce Now появится и на новых телевизорах LG.

GeForce NOW - принцип работы

Напомним, что в настоящий момент в сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой можно купить переиздания и ремейки культовых игр. Все предложения действительны до 12 февраля.

Так, в частности, сборник Metro Redux, включающий улучшенные версии украинских шутеров Metro 2033 и Metro: Last Light, отдают за 189 грн вместо 949. Коллекцию первых трех частей приключений Натана Дрейка можно взять за 324 грн, столько же просят за ремейк Ratchet & Clank 2002 года.