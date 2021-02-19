УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт

19 февраля 2021, 16:34

Важные новости для тех, кто планирует обновить свой ПК.

В NVIDIA начали борьбу с майнерами / CNBC

Американская компания NVIDIA начала борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт для игровых систем. Для этого скоро выйдет патч, который снизит производительность карт RTX 3060 в майнинге на 50%.

Взамен в первом квартале 2021 года NVIDIA выпустит ускоритель для майнинга – CMP HX, оптимизированный для добычи криптовалют, в котором не будет видеовыхода и он не будет просчитывать графику.

Таким способом компания намерена бороться с дефицитом видеокарт, которые оптом скупаются майнерами на фоне роста цен на криптовалюты. В частости, на дефицит рост биткоина с 11 000 долларов в октябре 2020 года до 50 000 долларов к февралю 2021 года.

Это, в свою очередь, вынуждает майнеров активнее скупать видеокарты с целью добычи ещё большего количества криптовалют. По уверениям ритейлеров, манеры напрямую у поставщиков скупают целые партии видеокарт по тысячи экземпляров. Из-за этого комплектующие не доходят даже до магазинов

Дефицит же приводит к росту цен на видеокарты – некоторые модели подорожали в полтора-два раза, но в среднем стоимость выросла на 100 долларов (2750 грн в пересчете). Эксперты считают, что дефицит видеокарт продлится, как минимум, до середины 2021 года.

Читайте такжеСтоимость биткоина достигла очередного исторического максимума

Ранее мы сообщали, что облачный сервис NVIDIA GeForce NOW добрался и до Google Chrome – на платформах Windows и Mac. Теперь можно запускать самые требовательные ПК-игры, например, Cyberpunk 2077, даже на слабеньком компьютере.

GeForce Now – это игровой облачный сервис, который позволяет играть в самые современные и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Что важно, для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен очень быстрый интернет.

криптовалюта биткоин Nvidia
Сейчас вы просматриваете новость «В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Так может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видеоТак может выглядеть iPhone 13 – качественные изображения и видео "Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077 Рассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебокРассекречены фишки Android 12: игровой режим и сюрприз для лежебок Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игрыРазработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры Xiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9TXiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T
Следующий материал

Последние новости

16:54
Макрон объяснил агрессию России расширением НАТО и призвал к диалогу с Москвой
16:48
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
16:34
В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт
16:30
В Одессе охранники поставили посетителя на колени и умыли зеленкой – соцсети Видео
15:47
Опубликовано видео кровавого нападения на генконсульство Украины в Санкт-Петербурге Видео
Реклама
15:29
Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой
15:25
Создатели Hitman 3 рассказали, как перенести сохранения с Steam на EGS Видео
15:24
Уборщица Суспильного попала в прямой эфир и стала звездой Видео
15:23
Дипломат из Нидерландов остался без велосипеда – его украли возле НАБУ Видео
14:44
В Слуге народа раскрыли детали заседания СНБО с участием Зеленского Видео
14:20
Xiaomi внезапно начала продавать в Украине недорогой Redmi Note 9T
14:12
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
13:42
В РФ напали на генконсульство Украины, есть раненый
13:35
У Путина оценили эффективность санкций Запада против России Видео
13:31
Авторы хитового Valheim поделились планами по развитию игры Видео
13:10
В Бельгии МОЗ обвинили в мошенничестве с тестами на COVID-19 перед игрой с Динамо
13:09
Названы дата и время внеочередного заседания Рады: СМИ узнали повестку дня Видео
12:39
В разработке находятся сразу две новые игры из серии Silent Hill – СМИ Видео
12:37
В Украине лютые морозы отступят перед резким вторжением теплого воздуха – синоптик Видео
12:00
В Starlink рассказали, когда Интернет от Илона Маска появится в Украине Видео
Реклама
11:56
В МИД анонсировали переговоры Зеленского с Байденом Видео
11:54
Почему я просыпаюсь посреди ночи: эксперты назвали причины Видео
11:32
От "плюсов" до мороза: Киев синоптик предупредил о погодных качелях Видео
11:27
Почему после еды снова хочется есть: врачи дали ответ Видео
11:16
В России обвалился уровень доверия Путину - опрос
11:12
Гороскоп на 19 февраля для всех: серьезный роман, любовный прокол и подножка от недругов Видео
11:11
Иванющенко не имеет никакого отношения к конфискованным в Латвии деньгам - адвокат
10:53
В Укрпочте оправдались за планы выпустить марки в честь ВСУ 23 февраля
10:41
Киев пригрозил Москве новыми санкциями за репрессии против крымских татар Видео
10:21
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
10:15
Зеленский может ввести санкции против Медведчука и Порошенко, чтобы спасти себя мнение
09:59
Эксперименты детей со смертью: эксперты назвали "дикий" прокол полиции Видео
09:48
Оккупантам пришлось перекрыть Крымский мост: в чем причина Видео
09:31
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
09:21
Украина придумала, как оставить РФ без воды в Крыму: эксперт объяснил, чем опасен план Киева Видео
09:01
В Египте во время подводного развлечения погибла украинка – СМИ
08:57
В ОП назвали причину разборок в Минобороны между генералами Видео
08:38
Кравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Видео
08:38
Если РФ достроит СП-2, Украине не удастся прикинуться страусом мнение
08:03
Спикер Зеленского сказала, грозят ли каналу Порошенко санкции Видео
Реклама
07:33
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
07:01
В Польше назвали условие перепродажи Украине вакцины от COVID-19 Видео
06:54
Почему Россия не спешит решать водную проблему в Крыму мнение
06:33
Поздравления с днем рождения куме в прозе, смс, стихах и картинках
06:31
Глава Минздрава Степанов вылетел в Индию за вакцинами от COVID-19 для украинцев Видео
06:00
Дипломат заявил о провале Минских соглашений и объяснил, как действовать Украине Видео
05:40
Эксперт рассказал, почему Россия боится санкций Евросоюза из-за Навального Видео
05:40
Как скачать видео с ВКонтакте на любое устройство: простая инструкция
05:02
Какая еда поможет при язве и гастрите - совет диетологов Видео
04:30
Мольфары предсказали распад РФ и рассказали, что ждет Путина Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять