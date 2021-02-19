В NVIDIA начали борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт

В NVIDIA начали борьбу с майнерами / CNBC

Американская компания NVIDIA начала борьбу с майнерами и нехваткой видеокарт для игровых систем. Для этого скоро выйдет патч, который снизит производительность карт RTX 3060 в майнинге на 50%.

Взамен в первом квартале 2021 года NVIDIA выпустит ускоритель для майнинга – CMP HX, оптимизированный для добычи криптовалют, в котором не будет видеовыхода и он не будет просчитывать графику.

Таким способом компания намерена бороться с дефицитом видеокарт, которые оптом скупаются майнерами на фоне роста цен на криптовалюты. В частости, на дефицит рост биткоина с 11 000 долларов в октябре 2020 года до 50 000 долларов к февралю 2021 года.

Это, в свою очередь, вынуждает майнеров активнее скупать видеокарты с целью добычи ещё большего количества криптовалют. По уверениям ритейлеров, манеры напрямую у поставщиков скупают целые партии видеокарт по тысячи экземпляров. Из-за этого комплектующие не доходят даже до магазинов

Дефицит же приводит к росту цен на видеокарты – некоторые модели подорожали в полтора-два раза, но в среднем стоимость выросла на 100 долларов (2750 грн в пересчете). Эксперты считают, что дефицит видеокарт продлится, как минимум, до середины 2021 года.

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