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Стоимость биткойна достигла очередного исторического максимума

17 февраля 2021, 22:58
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Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь.

биткойн
Стоимость биткойна вновь возросла / Скриншот

Сегодня стоимость криптовалюты биткойна установила очередной исторический рекорд - она достигла показателя в 52 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

С 1-го февраля стоимость биткойна выросла на 19 тысяч долларов. За текущий день - на 7,65%.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

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Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:

  • Курс биткоина 16 декабря 2020 года впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
  • Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
  • Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании
  • Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.
  • Курс биткоина во вторник, 16 февраля, установил очередной исторический максимум и достиг отметки в 50 тысяч долларов. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%.

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