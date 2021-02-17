Стоимость биткойна достигла очередного исторического максимума

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь.
Сегодня стоимость криптовалюты биткойна установила очередной исторический рекорд - она достигла показателя в 52 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.
С 1-го февраля стоимость биткойна выросла на 19 тысяч долларов. За текущий день - на 7,65%.
Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.
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Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.
Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:
- Курс биткоина 16 декабря 2020 года впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
- Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
- Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании
- Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.
- Курс биткоина во вторник, 16 февраля, установил очередной исторический максимум и достиг отметки в 50 тысяч долларов. С начала года криптовалюта подорожала примерно на 70%.