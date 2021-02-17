Стоимость биткойна достигла очередного исторического максимума

Стоимость биткойна вновь возросла / Скриншот

Сегодня стоимость криптовалюты биткойна установила очередной исторический рекорд - она достигла показателя в 52 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

С 1-го февраля стоимость биткойна выросла на 19 тысяч долларов. За текущий день - на 7,65%.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

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Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: