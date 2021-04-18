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Вслед за видеокартами могут сильно дорожать жёсткие диски и SSD

18 апреля 2021, 15:30

Всё из-за новой криптовалюты, добывать которую планируется за счет накопителей.

Криптовалюта
Ждём дефицит HDD и SSD / Reuters

Китайские СМИ сообщили, что майнеры массово скупают HDD (и SSD тоже) емкостью от 4 до 18 ТБ, в результате чего средняя цена на жёсткие диски в Гонконге взлетели с 26 до 76 долларов.

Переполох на рынке комплектующих обусловлен новой криптовалютой ChiaCoin, добывать которую планируется за счет накопителей. В отличие от других криптовалют, для её майнинга нужны объём и скорость записи.

В отличие от Биткоина, который основан на доказательстве работы, Чиа использует модель доказательства пространства и времени. Chia почти не требуется электроэнергия, а потому это экологически чистая криптовалюта (мы знаем, что вас волнует не это). Брэм Коэн, создавший BitTorrent, придумал Chia, чтобы использовать свободное пространство на устройствах хранения данных.

Преимущество Chia заключается в том, что HDD и SSD потребляют гораздо меньше энергии, их проще и дешевле отыскать, но о судьбе этой криптовалюты говорить пока рано – она может как взлететь, так и исчезнуть, не оказав никакого влияния на индустрию.

Однако есть альтернатива – GeForce NOW

GeForce Now – это игровой облачный сервис, который позволяет играть в самые современные и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен лишь быстрый доступ к интернету.

GeForce Now отличается от большинства конкурентов тем, что в нём необязательно заново покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с сервисом свой аккаунт в Steam, Epic Games Store или Ubisoft Connect, после чего можно запускать тайтлы прямо из своей библиотеки.

Сервис доступен по специальной ссылке. Если вы еще не зарегистрированы в GeForce NOW, то не удивляйтесь, что вас переадресует на GFN.ru для создания аккаунта – это партнерская платформа NVIDIA в Украине и странах СНГ. Сейчас GeForce NOW работает на iOS, Android, а также в браузерах Chrome и Safari.

В феврале этого года компания NVIDIA запустила в продажу видеокарты Geforce RTX 3060, которые должны были стать нерелевантными для майнеров из-за встроенного ограничителя, снижающего производительность при майнинге.

К сожалению, чуда не случилось – китайские майнеры менее чем за месяц нашли способ обойти встроенное ограничение,

криптовалюта майнинг
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