Всіх українців переводять на річний газовий контракт: у чому підступ

Річний тариф на газ для населення - що змінюється з травня / УНІАН

З 1 травня 2021 року всіх жителів України за замовчуванням переводять на річний газовий контракт. Остаточне затвердження відповідного проекту намічено на 7 квітня.

Як повідомляє Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ), до 25 квітня всі газопостачальні компанії зобов'язані оприлюднити ціни на газ для споживачів на рік вперед (цей тариф на газ для населення повинен діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року).

У той же час газові компанії мають право пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ.

читайте такожПенсії та зростання тарифів: що змінюється в Україні у квітні 2021За споживачем залишають право змінити постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни. Але тут є одне "але": повернутися назад може і не вийти.

У разі зміни цін повернутися до свого старого постачальника буде складно, оскільки він отримає право відмовитися обслуговувати споживача, який пішов до конкурента з більш низькими цінами на газ.

Варто відзначити, що до остаточного затвердження змін 7 квітня в документ ще можна вносити правки.

Тариф на газ для населення в Україні: новини