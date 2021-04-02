Всіх українців переводять на річний газовий контракт: у чому підступ

Постачальник буде сам вирішувати, чи приймати назад клієнта, який перед цим пішов до іншого постачальника.
З 1 травня 2021 року всіх жителів України за замовчуванням переводять на річний газовий контракт. Остаточне затвердження відповідного проекту намічено на 7 квітня.
Як повідомляє Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ), до 25 квітня всі газопостачальні компанії зобов'язані оприлюднити ціни на газ для споживачів на рік вперед (цей тариф на газ для населення повинен діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року).
У той же час газові компанії мають право пропонувати громадянам і місячні тарифи на газ.
читайте такожПенсії та зростання тарифів: що змінюється в Україні у квітні 2021За споживачем залишають право змінити постачальника газу в будь-який момент дії річної ціни. Але тут є одне "але": повернутися назад може і не вийти.
У разі зміни цін повернутися до свого старого постачальника буде складно, оскільки він отримає право відмовитися обслуговувати споживача, який пішов до конкурента з більш низькими цінами на газ.
Варто відзначити, що до остаточного затвердження змін 7 квітня в документ ще можна вносити правки.
Тариф на газ для населення в Україні: новини
- Стало відомо, якими будуть ціни на газ для населення в квітні. Частина компаній пропонує газ дорожче за 6,99 гривень за кубічний метр.
- Нафтогаз з 1 квітня перейшов на ринкові тарифи. При цьому в компанії спрогнозували, що після переходу на ринкові ціни, цінові пропозиції постачальників будуть значно відрізнятися від сьогоднішніх.
- Денис Шмигаль анонсував річний тариф на газ для населення з 1 квітня. Постачальники запровадять річний продукт на газ, підкреслив прем'єр-міністр.