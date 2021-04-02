Всех украинцев переводят на годовой газовый контракт: в чем подвох

Поставщик будет сам решать, принимать ли обратно клиента, который перед этим ушел к другому поставщику.
С 1 мая 2021 года всех жителей Украины по умолчанию переводят на годовой газовый контракт. Окончательное утверждение соответствующего проекта намечено на 7 апреля.
Как сообщает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 25 апреля все газопоставляющие компании обязаны обнародовать цены на газ для потребителей на год вперед (этот тариф на газ для населения должен действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года).
В то же время газовые компании вправе предлагать гражданам и месячные тарифы на газ.
Читайте такжеПенсии и рост тарифов: что меняется в Украине в апреле 2021За потребителем оставляют право сменить поставщика газа в любой момент действия годовой цены. Но тут есть одно "но": вернуться назад может и не получиться.
В случае изменения цен вернуться к своему старому поставщику будет сложно, поскольку он получит право отказаться обслуживать потребителя, который ушел к конкуренту с более низкими ценами на газ.
Стоит отметить, что до окончательного утверждения изменений 7 апреля в документ еще можно вносить правки.
Тариф на газ для населения в Украине: новости
- Стало известно, какими будут цены на газ для населения в апреле. Часть компаний предлагает газ дороже 6,99 гривен за кубический метр.
- Нафтогаз с 1 апреля перешел на рыночные тарифы. При этом в компании спрогнозировали, что после перехода на рыночные цены, ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться от сегодняшних.
- Денис Шмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреля. Поставщики введут годовой продукт на газ, подчеркнул премьер-министр.