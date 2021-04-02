Всех украинцев переводят на годовой газовый контракт: в чем подвох

Годовой тариф на газ для населения - что меняется с мая / УНИАН

С 1 мая 2021 года всех жителей Украины по умолчанию переводят на годовой газовый контракт. Окончательное утверждение соответствующего проекта намечено на 7 апреля.

Как сообщает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 25 апреля все газопоставляющие компании обязаны обнародовать цены на газ для потребителей на год вперед (этот тариф на газ для населения должен действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года).

В то же время газовые компании вправе предлагать гражданам и месячные тарифы на газ.

Читайте такжеПенсии и рост тарифов: что меняется в Украине в апреле 2021За потребителем оставляют право сменить поставщика газа в любой момент действия годовой цены. Но тут есть одно "но": вернуться назад может и не получиться.

В случае изменения цен вернуться к своему старому поставщику будет сложно, поскольку он получит право отказаться обслуживать потребителя, который ушел к конкуренту с более низкими ценами на газ.

Стоит отметить, что до окончательного утверждения изменений 7 апреля в документ еще можно вносить правки.

Тариф на газ для населения в Украине: новости