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Стало известно, какими будут цены на газ для населения в апреле

27 марта 2021, 20:11
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Сколько украинцы будут платить за газ в апреле.

Цены на газ
Обнародованы новые цены на газ в апреле / pixabay

Украинские газоснабжающие компании начали публиковать цены на газ для населения на апрель. Часть из них предлагает газ дороже 6,99 гривен за кубический метр.

Об этом сообщает центр ГазПравда, который публикует цены, устанавливаемые поставщиками газа.

Сообщается, что зарегистрированные в Киеве компании ЭРУ Людям и ЭРУ Трейдинг предлагают газ по цене 6,75 гривен за кубометр, львовский ГалНафтогаз - 6,85 гривен.

При этом целый ряд газовых компаний установили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр - предельная цена, которую разрешал выставить Кабинет министров до конца марта. По такой цене газ в апреле предлагают снабжающие компании в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Запорожской и других областях.

На данный момент максимальные цены предлагают мариупольские компании МарГаз и АзовГаз - 8,25 и 8,75 гривен соответственно.

При этом Нафтогаз Украины установил цену на газ для своих клиентов на апрель, которая составит 6,86 гривен за кубометр.

Отметим, постановление Кабинета министров, которым максимальная цена на газ для населения была заморожена на отметке 6,99 гривен за кубометр, действует только до 1 апреля. Эта мера была введена в начале 2021 года, когда по разным причинам рыночные цены резко пошли вверх.

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Правительство решило ограничить цены, чтобы сбить социальное напряжение, поскольку подорожание газа совпало с январским локдауном.

Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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