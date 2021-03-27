Стало известно, какими будут цены на газ для населения в апреле

Сколько украинцы будут платить за газ в апреле.
Украинские газоснабжающие компании начали публиковать цены на газ для населения на апрель. Часть из них предлагает газ дороже 6,99 гривен за кубический метр.
Об этом сообщает центр ГазПравда, который публикует цены, устанавливаемые поставщиками газа.
Сообщается, что зарегистрированные в Киеве компании ЭРУ Людям и ЭРУ Трейдинг предлагают газ по цене 6,75 гривен за кубометр, львовский ГалНафтогаз - 6,85 гривен.
При этом целый ряд газовых компаний установили цену на уровне 6,99 гривен за кубометр - предельная цена, которую разрешал выставить Кабинет министров до конца марта. По такой цене газ в апреле предлагают снабжающие компании в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Винницкой, Харьковской, Запорожской и других областях.
На данный момент максимальные цены предлагают мариупольские компании МарГаз и АзовГаз - 8,25 и 8,75 гривен соответственно.
При этом Нафтогаз Украины установил цену на газ для своих клиентов на апрель, которая составит 6,86 гривен за кубометр.
Отметим, постановление Кабинета министров, которым максимальная цена на газ для населения была заморожена на отметке 6,99 гривен за кубометр, действует только до 1 апреля. Эта мера была введена в начале 2021 года, когда по разным причинам рыночные цены резко пошли вверх.
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Правительство решило ограничить цены, чтобы сбить социальное напряжение, поскольку подорожание газа совпало с январским локдауном.
Тарифы в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Глава правительства Денис Шмыгаль 13 января, заявил, что власти после консультации приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.