Кабмин обязал Нафтогаз обеспечить оптовую продажу газа по единой цене / ua.depositphotos.com

Кабмин поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко, сообщает Экономическая правда. Витренко пояснил, что основные объемы газа добываются "дочкой" Нафтогаза - Укргаздобыча. В то же время, скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ "Укргаздобыча" не продает на рынке, а передает "Нафтогазу".

Он добавил, что особое положение Нафтогаза обусловлено также тем, что другой "дочке" компании, Укртрансгаза, государство бесплатно передало подземные хранилища. Там Нафтогаз сохраняет значительные объемы газа, закупленные "на средства, полученные от транзита через ГТСУ, которой также бесплатно пользуется Нафтогаз".

"Иными словами, особое положение Нафтогаз Украины обусловлено активами, которые ему бесплатно передало государство", - подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, из-за такого контроля на рынке цена "может быть выше уровня, который состоял бы при совершенной конкуренции".

Поэтому с целью предупреждения таких ситуаций и устойчивого развития конкуренции на рынке в мире используется программа открытия доступа к объемам газа, который контролируют монополии.

Так, Минэкономики поручено до 4 марта подать проект решения, которым определить продажу компанией Укргаздобыча в марте 2021 года газа поставщикам газа и производителям теплоэнергии для нужд населения "по фиксированной цене на срок с 01.04.2021 до 30.04.2022 года" в необходимых объемах.

Также Укргаздобыча с апреля 2021 будет продавать 100% объема выпуска газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем для группы Нафтогаз.

С мая 2021 года Нафтогазтрейдинг будет выполнять роль маркетмейкера по торговле среднесрочными (на срок до 2х лет) стандартизированными продуктами.

Витренко отметил, что вопрос срочный, ведь "нужно в марте провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля уже появился продукт летний на розничном рынке. Соответственно он должен заблаговременно появиться на оптовом рынке".

Проект решения должен быть внесен Минэкономики до пятницы, 5 марта.

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