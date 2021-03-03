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Кабмин обязал Нафтогаз обеспечить оптовую продажу газа по единой цене

3 марта 2021, 16:21

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко.

Нафтогаз
Кабмин обязал Нафтогаз обеспечить оптовую продажу газа по единой цене / ua.depositphotos.com

Кабмин поручил Министерству экономики как акционеру НАК "Нафтогаз Украины" подготовить в однодневный срок проект решения, предусматривающий продажу ПАО "Укргазвыдобування" в марте 2021 года газа поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в том числе ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Соответствующее решение принято на заседании Кабмина в среду по предложению и.о. главы Министерства энергетики Юрия Витренко, сообщает Экономическая правда. Витренко пояснил, что основные объемы газа добываются "дочкой" Нафтогаза - Укргаздобыча. В то же время, скважины, которыми пользуется компания, переданы ей государством бесплатно, а полученный газ "Укргаздобыча" не продает на рынке, а передает "Нафтогазу".

Он добавил, что особое положение Нафтогаза обусловлено также тем, что другой "дочке" компании, Укртрансгаза, государство бесплатно передало подземные хранилища. Там Нафтогаз сохраняет значительные объемы газа, закупленные "на средства, полученные от транзита через ГТСУ, которой также бесплатно пользуется Нафтогаз".

"Иными словами, особое положение Нафтогаз Украины обусловлено активами, которые ему бесплатно передало государство", - подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, из-за такого контроля на рынке цена "может быть выше уровня, который состоял бы при совершенной конкуренции".

Поэтому с целью предупреждения таких ситуаций и устойчивого развития конкуренции на рынке в мире используется программа открытия доступа к объемам газа, который контролируют монополии.

Так, Минэкономики поручено до 4 марта подать проект решения, которым определить продажу компанией Укргаздобыча в марте 2021 года газа поставщикам газа и производителям теплоэнергии для нужд населения "по фиксированной цене на срок с 01.04.2021 до 30.04.2022 года" в необходимых объемах.

Также Укргаздобыча с апреля 2021 будет продавать 100% объема выпуска газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем для группы Нафтогаз.

С мая 2021 года Нафтогазтрейдинг будет выполнять роль маркетмейкера по торговле среднесрочными (на срок до 2х лет) стандартизированными продуктами.

Витренко отметил, что вопрос срочный, ведь "нужно в марте провести всю кампанию контрактирования, чтобы с апреля уже появился продукт летний на розничном рынке. Соответственно он должен заблаговременно появиться на оптовом рынке".

Проект решения должен быть внесен Минэкономики до пятницы, 5 марта.

Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Нафтогаз Кабмин Юрий Витренко новости Украины
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