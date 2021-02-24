Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март / УНИАН

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", – сообщили в пресс-службе ГК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что для клиентов компании, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

В пресс-службе добавили, что компания как поставщик "последней надежды" также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте – 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения.

Сейчас газ от ППН получают более 300 тыс. клиентов.

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