Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март

Для клиентов компании, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится.
Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.
"Цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", – сообщили в пресс-службе ГК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что для клиентов компании, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.
В пресс-службе добавили, что компания как поставщик "последней надежды" также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика в период перехода к новому. Цена на газ для клиентов ППН в марте – 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения.
Сейчас газ от ППН получают более 300 тыс. клиентов.
Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.