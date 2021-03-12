Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы: как изменятся цены

Нафтогаз переходит на рыночные цены / УНИАН

Стоимость газа от НАК Нафтогаз Украина будет формироваться на рыночных принципах. Стоимость газа изменится с 1 апреля 2021 года, пишет пресс-служба Нафтогаза.

В Нафтогазе напомнили, что с 1 февраля 2021 года в Украине была установлена граничная цена на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр. Период действия цены заканчивается 31 марта текущего года, и уже с 1 апреля цена на газ будет формироваться на рыночных принципах.

При этом в компании прогнозируют, что после перехода на рыночные цены, ценовые предложения поставщиков будут значительно отличаться от сегодняшних.

"Ценовые предложения поставщиков, учитывая полугодовой опыт работы свободного рынка газа, будут значительно отличаться. В декабре, например, ГК Нафтогаз Украины предлагала своим клиентам до 40% более выгодные цены", - говорится в сообщении.

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При этом в Нафтогазе отметили, что на сегодняшний день почти 300 тысяч субсидиантов сменили поставщика газа на Нафтогаз и остальных украинцев, которые хотят получать качественные услуги по выгодным ценам, призывают не тянуть с оформлением документов.

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