Шмыгаль рассказал о новой цене на газ в следующем отопительном сезоне

До конца второго квартала в Украине годовой продукт будет основным, подчеркнул премьер-министр.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с формированием цены на газ в следующем отопительном сезоне.
Как подчеркнул он в интервью Фокусу, ошибка розничного рынка газа была в том, что потребителям нужна прогнозированная стоимость газа, но они не готовы отслеживать цену и быстро менять поставщика.
"Исправление этой ошибки — запуск всеми поставщиками годового продукта, тогда потребители будут понимать, сколько стоит и будет стоить газ. А Минсоцполитики сможет детально подсчитать субсидии", - пояснил глава правительства.
Он напомнил, что прошедшей зимой произошел резкий рост цен, полсе чего люди были возмущены несправедливостью, в том числе формированием тарифа на транспортировку газа.
"Государство не могло в такой ситуации не вмешаться — мы установили прайс-кэп 6,99 грн за куб. м до 31 марта. Прайс-кэп — это условия рынка: если можешь торговать ниже указанной цены — торгуй, не можешь — уходи с рынка. Таким образом мы обеспечили стабильность", - уточнил премьер-министр.
Читайте такжеКвитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные измененияПо его словам, в дальнейшем реформа рынка газа в Украине будет продолжаться.
"До конца второго квартала по умолчанию годовой продукт будет основным. А значит, необходимость регулировать рынок из-за ежемесячных прыжков цены отпадёт сама собой. При этом каждый потребитель будет иметь возможность и право перейти на месячный продукт и попробовать в течение 12 месяцев управлять ценой на газ в ежемесячном режиме", - добавил Шмыгаль.
Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.
Читайте такжеВ Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля
Тарифы на газ в Украине:
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.