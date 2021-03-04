Шмыгаль рассказал о новой цене на газ в следующем отопительном сезоне

В Украине сформируют новую цену на газ / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию с формированием цены на газ в следующем отопительном сезоне.

Как подчеркнул он в интервью Фокусу, ошибка розничного рынка газа была в том, что потребителям нужна прогнозированная стоимость газа, но они не готовы отслеживать цену и быстро менять поставщика.

"Исправление этой ошибки — запуск всеми поставщиками годового продукта, тогда потребители будут понимать, сколько стоит и будет стоить газ. А Минсоцполитики сможет детально подсчитать субсидии", - пояснил глава правительства.

Он напомнил, что прошедшей зимой произошел резкий рост цен, полсе чего люди были возмущены несправедливостью, в том числе формированием тарифа на транспортировку газа.

"Государство не могло в такой ситуации не вмешаться — мы установили прайс-кэп 6,99 грн за куб. м до 31 марта. Прайс-кэп — это условия рынка: если можешь торговать ниже указанной цены — торгуй, не можешь — уходи с рынка. Таким образом мы обеспечили стабильность", - уточнил премьер-министр.

Читайте такжеКвитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные измененияПо его словам, в дальнейшем реформа рынка газа в Украине будет продолжаться.

"До конца второго квартала по умолчанию годовой продукт будет основным. А значит, необходимость регулировать рынок из-за ежемесячных прыжков цены отпадёт сама собой. При этом каждый потребитель будет иметь возможность и право перейти на месячный продукт и попробовать в течение 12 месяцев управлять ценой на газ в ежемесячном режиме", - добавил Шмыгаль.

Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.

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Тарифы на газ в Украине: