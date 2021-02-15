У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ

В Украине будет формироваться рыночная цена на газ, заявили в ОП / УНИАН

Фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта этого года, заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

В дальнейшем в Украине будет формироваться рыночная цена на газ, сказала она во время форума Ukraine30.

"После этого мы вернемся к состоянию нормального функционирования рынка", - рассказала Свириденко.

По ее словам, Минэнерго должно разработать более системные решения, чтобы подобных ограничений не было в следующем году.

Замглавы ОП добавила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемыми монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы те, кто нуждаются, могли получать адресную помощь.

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Тарифы на газ в Украине: