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У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ

15 февраля 2021, 15:42
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В Украине будет формироваться рыночная цена на газ, подчеркнула Юлия Свириденко.

Газ
В Украине будет формироваться рыночная цена на газ, заявили в ОП / УНИАН

Фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта этого года, заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

В дальнейшем в Украине будет формироваться рыночная цена на газ, сказала она во время форума Ukraine30.

"После этого мы вернемся к состоянию нормального функционирования рынка", - рассказала Свириденко.

По ее словам, Минэнерго должно разработать более системные решения, чтобы подобных ограничений не было в следующем году.

Замглавы ОП добавила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемыми монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы те, кто нуждаются, могли получать адресную помощь.

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Тарифы на газ в Украине:

  • Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
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