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Стало известно об отключении тепла в Донецкой области

6 марта 2021, 14:40
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Нафтогаз прекратил поставки газа Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов.

Отопление, батарея
В Донецкой области отключают теплоснабжение уже с 6 марта / УНИАН

Компания Нафтогаз приняла решение о прекращении поставок природного газа Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов предприятия. Общая задолженность предприятия составляет 1,5 миллиарда гривен. Нафтогаз требовал, чтобы часть долга в размере 303,1 миллиона гривен была погашена до 1 марта. Вследствие этого Донецкоблгаз вынужден прекратить поставки газа Донецктеплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства на сумму 150 миллионов гривен в месяц, сообщает пресс-служба Донецкоблгаза.

В сообщении речь идет о том, что в связи со сложившимися обстоятельствами Донецкооблгаз должен уже с субботы, 6 марта, прекратить поставки топлива Донецктеплокоммунэнерго.

"По законодательству Донецкоблгаз с субботы, 6 марта 2021 года, обязан прекратить поставки газа на объекты Донецктеплокоммунэнерго согласно Кодексу газораспределительных систем", - указывается в сообщении предприятия.

В Донецкоблгазе утверждают, что компания вынуждена пойти на отключение отопления в Донецкой области, чтобы не допустить убытков государства на сумму 150 миллионов гривен в месяц.Читайте такжеКогда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников

В письме Нафтогаза указано, что общий долг компании Донецкотеплокоммунэнерго составляет 1,5 миллиарда гривен. В конце февраля Нафтогаз требовал оплатить часть долга – 303,1 миллиона гривен до 1 марта.

"В случае невыполнения этого требования, транспортировка/распределение природного газа вашей компании будет остановлена согласно установленного законодательством порядка", - сказано в уведомлении.

Донецкоблгаз с целью урегулирования ситуации 3 марта отправлял письмо главе правительства Денису Шмыгалю. Указывалось, что 176 котельных Донецктеплокоммунэнерго потребляют 950 тысяч кубометров газа. Если поставки прекратятся, компания потерпит убытки в размере 335 миллионов гривен за март.Читайте такжеВ Украине назвали годовой тариф на газ для населения с 1 апреля

Тарифы на газ

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