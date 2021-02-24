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Обнародованы тарифы на газ для населения в марте

24 февраля 2021, 14:00
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8 газоснабжающих компаний установили цену ниже зафиксированных Нафтогазом 6,86 грн за кубометр.

газ
Восемь компаний предлагают украинцам поставлять газ по цене от 6,70 грн до 6,97 грн / УНИАН

Поставляющие газ бытовым потребителям компании в среду утром, 24 февраля, обнародовали тарифы на газ в марте. Выяснилось, что 8 компаний установили стоимость ниже граничной – от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр, сообщает консультационный центра Нафтогаза для населения ГазПравда.

В частности, наиболее оптимальные условия среди остальных предложила компания Megawatt. Стоимость топлива за кубометр они оценили в 6,70 грн – на 9 копеек меньше, чем в феврале и январе.

Компания Агросинтез-Трейдинг предлагает поставку газа населению по 6,75 грн за кубометр – на 5 копеек дороже конкурентов (на 7 копеек меньше, чем было в феврале).

Третье место у компании Энергетические ресурсы Украины, предложение которой – 6,80 грн за кубический метр газа. На 10 копеек меньше, чем поставщик предлагал в феврале.Читайте такжеВитренко объяснил, почему цена газа для украинцев выше себестоимости

Эвода Трейд предлагает купить газ по цене 6,88 грн за куб.м, Газпромпостач – по 6,97 грн за куб.м.

Волыньэлектро Сбыт и Закарпатье Энергосбыт решили не менять своих цен и оставили их на уровне февраля.

Остальные за покупку одного кубического метра газа предложили 6,99 грн.

Издание подчеркивает, что газопоставщики должны публиковать свои цены за 5 дней до начала месяца в том случае, если цена на топливо будет меняться.

Тарифы на газ в Украине

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