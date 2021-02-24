Обнародованы тарифы на газ для населения в марте

8 газоснабжающих компаний установили цену ниже зафиксированных Нафтогазом 6,86 грн за кубометр.
Поставляющие газ бытовым потребителям компании в среду утром, 24 февраля, обнародовали тарифы на газ в марте. Выяснилось, что 8 компаний установили стоимость ниже граничной – от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр, сообщает консультационный центра Нафтогаза для населения ГазПравда.
В частности, наиболее оптимальные условия среди остальных предложила компания Megawatt. Стоимость топлива за кубометр они оценили в 6,70 грн – на 9 копеек меньше, чем в феврале и январе.
Компания Агросинтез-Трейдинг предлагает поставку газа населению по 6,75 грн за кубометр – на 5 копеек дороже конкурентов (на 7 копеек меньше, чем было в феврале).
Третье место у компании Энергетические ресурсы Украины, предложение которой – 6,80 грн за кубический метр газа. На 10 копеек меньше, чем поставщик предлагал в феврале.Читайте такжеВитренко объяснил, почему цена газа для украинцев выше себестоимости
Эвода Трейд предлагает купить газ по цене 6,88 грн за куб.м, Газпромпостач – по 6,97 грн за куб.м.
Волыньэлектро Сбыт и Закарпатье Энергосбыт решили не менять своих цен и оставили их на уровне февраля.
Остальные за покупку одного кубического метра газа предложили 6,99 грн.
Издание подчеркивает, что газопоставщики должны публиковать свои цены за 5 дней до начала месяца в том случае, если цена на топливо будет меняться.
Тарифы на газ в Украине
- Глава правительства Денис Шмыгаль 18 января сделал заявление о том, что правительство утвердило предельную цену на газ для населения, которая должна составить 6,99 грн за кубический метр. Цена будет действовать до конца отопительного сезона.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов также уточнял, что цена снизится только на текущий отопительный сезон. В будущем стоимость кубометра топлива в Украине может составить до 12 гривен.
- Заместитель главы Офиса президента Юлия Свидерская 15 февраля заявила, что цена в 6,99 за куб.м газа будет действовать до конца марта 2021 года. В дальнейшем стоимость топлива определит рынок.
- 24 февраля Нафтогаз установил цену на газ для населения в марте на уровне 6,86 грн за кубометр, которая включает НДС. Стоимость газа не изменится для домохозяйств, оформивших тарифный план Годовой. Они будут платить за топливо по старой цене, зафиксированной в договоре.