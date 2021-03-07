Шмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреля

Поставщики введут годовой продукт на газ, подчеркнул премьер-министр.
Уже во втором квартале текущего года украинцы получат возможность заключать годовые контракты на поставку газа по фиксированной цене, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как напомнил он в своем Facebook, недавно состоялось совещание с НКРЭКУ и НАК Нафтогаз относительно обязательства всех поставщиков ввести годовой продукт на газ.
Глава правительства убежден в том, что потребители не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа.
"Поэтому годовой продукт, который используют все развитые страны мира, защитит население от резких колебаний цен. В то же время месячная цена также останется, и каждый желающий будет иметь возможность вернуться к такому продукту. Напомню, что годовой продукт уже был введен Нафтогазом осенью прошлого года. Тогда сотни тысяч украинцев смогли заключить контракты на поставку газа по фиксированной цене 4,70 грн/кубометр", - добавил Шмыгаль.
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Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.
Тарифы на газ в Украине:
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.