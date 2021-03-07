Шмыгаль анонсировал годовой тариф на газ для населения с 1 апреля

Денис Шмыгаль рассказал о годовом тарифе на газ / УНИАН

Уже во втором квартале текущего года украинцы получат возможность заключать годовые контракты на поставку газа по фиксированной цене, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как напомнил он в своем Facebook, недавно состоялось совещание с НКРЭКУ и НАК Нафтогаз относительно обязательства всех поставщиков ввести годовой продукт на газ.

Глава правительства убежден в том, что потребители не должны ежемесячно отслеживать, как меняются цены на рынке газа.

"Поэтому годовой продукт, который используют все развитые страны мира, защитит население от резких колебаний цен. В то же время месячная цена также останется, и каждый желающий будет иметь возможность вернуться к такому продукту. Напомню, что годовой продукт уже был введен Нафтогазом осенью прошлого года. Тогда сотни тысяч украинцев смогли заключить контракты на поставку газа по фиксированной цене 4,70 грн/кубометр", - добавил Шмыгаль.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.

Тарифы на газ в Украине: