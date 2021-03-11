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Тука спрогнозировал, насколько вырастут тарифы в Украине

11 марта 2021, 07:05
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На данный момент украинцы уже перестали платить "коммуналку". Долги по ЖКХ достигли около 100 млрд гривен.

Георгий Тука
Георгий Тука / УНИАН

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжат расти, а тарифные майданы могут вспыхнуть с новой силой.

Об этом Тука заявил во время чата на Главреде. По его словам, на данный момент люди просто перестали платить "коммуналку". Долги по ЖКХ уже достигли около 100 млрд гривен.

"Таким образом, глухое сопротивление росту тарифов у населения есть. Тарифные протесты будут тлеть, как пожар, готовый в любой момент вспыхнуть. Недовольство людей по поводу роста тарифов сохранится. Долги за коммуналку будут расти. И что власть будет делать? Выселять людей? Пусть попробует – это для нее плохо закончится", - отметил он.

Тука считает, что если власть будет выбивать долги за услуги ЖКХ с украинцев, то "ее очень скоро не будет", а социальный взрыв будет неминуем.

Он затруднился спрогнозировать, насколько еще могут вырасти тарифы в Украине.

"Думаю, у господина Коболева жадность безгранична, а потому тарифы он будет поднимать до тех пор, пока ему позволяют это делать", - отметил бывший замминистра.

По его словам, единственное решение – это ликвидация Нафтогаза и регулирование монополиста.

"Пока в Украине не начнет работать антимонопольный комитет, пока не будет ликвидирована монополия Нафтогаза, ничего, к сожалению, меняться к лучшему не будет. Так что неплатежи и дальше будут расти, а долги и дальше будут висеть, особенно в городах", - резюмировал Георгий Тука.

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Тарифы в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • Уже во втором квартале текущего года украинцы получат возможность заключать годовые контракты на поставку газа по фиксированной цене. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
  • Также Шмыгаль рассказал о новой цене на газ в следующем отопительном сезоне.
  • 6 марта стало известно, что Нафтогаз прекратил поставки газа Донецктеплокоммунэнерго из-за долгов.
  • 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.

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