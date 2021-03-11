Тука спрогнозировал, насколько вырастут тарифы в Украине

Георгий Тука / УНИАН

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжат расти, а тарифные майданы могут вспыхнуть с новой силой.

Об этом Тука заявил во время чата на Главреде. По его словам, на данный момент люди просто перестали платить "коммуналку". Долги по ЖКХ уже достигли около 100 млрд гривен.

"Таким образом, глухое сопротивление росту тарифов у населения есть. Тарифные протесты будут тлеть, как пожар, готовый в любой момент вспыхнуть. Недовольство людей по поводу роста тарифов сохранится. Долги за коммуналку будут расти. И что власть будет делать? Выселять людей? Пусть попробует – это для нее плохо закончится", - отметил он.

Тука считает, что если власть будет выбивать долги за услуги ЖКХ с украинцев, то "ее очень скоро не будет", а социальный взрыв будет неминуем.

Он затруднился спрогнозировать, насколько еще могут вырасти тарифы в Украине.

"Думаю, у господина Коболева жадность безгранична, а потому тарифы он будет поднимать до тех пор, пока ему позволяют это делать", - отметил бывший замминистра.

По его словам, единственное решение – это ликвидация Нафтогаза и регулирование монополиста.

"Пока в Украине не начнет работать антимонопольный комитет, пока не будет ликвидирована монополия Нафтогаза, ничего, к сожалению, меняться к лучшему не будет. Так что неплатежи и дальше будут расти, а долги и дальше будут висеть, особенно в городах", - резюмировал Георгий Тука.

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