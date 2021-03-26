В Газпроме объяснили ситуацию с СП-2 и газовым контрактом с Украиной

Россия не будет пересматривать контракт с Украиной на транзит газа - Газпром / УНИАН

На данный момент все договоры по газу между Россией и Украиной с юридической точки зрения продолжают действовать. Москва не намерена пересматривать контракт с Киевом на транзит газа. В планах Газпрома на ближайшее время – достройка Северного потока-2, который готов на 90-92%, и поставка газа в зафиксированных ранее объемах, сказал председатель совета директоров компании Виктор Зубков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва не планирует инициировать пересмотр договора с Киевом на транзитные поставки топлива в Европу. Все договоренности двух сторон юридически продолжают действовать.

"Конечно, я думаю, что нет", - сказал Зубков в ответ на уточняющий вопрос от журналистов.

Также он подчеркнул, что в ближайшее время российский газовый монополист планирует достроить газопровод Северный поток-2 и выполнить свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Трубопровод СП-2 уже завершен приблизительно на 90-92%.

Справка

Договор Украины и России о транзите газа

Киев и Москва 30 декабря 2019 года подписали пакет договоров, предусматривающих дальнейший газа из России в Европу через территорию Украины. Среди документов и транзитный контракт, который подписан на 5 лет. Согласно документу, Газпром должен прокачать 65 млрд куб.м газа за первый годи по 40 млрд куб.м в последующие 4 года. Договоренностями был обеспечен транзит газа с 1 января 2020 года.

Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года из-за войны между двумя государствами. Киев закачивает в хранилища газ, который закуплен при помощи реверса в Европе.Читайте такжеПутин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной

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