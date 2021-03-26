В Газпроме объяснили ситуацию с СП-2 и газовым контрактом с Украиной

Все договоры между Москвой и Киевом юридически действительны, сказал Виктор Зубков.
На данный момент все договоры по газу между Россией и Украиной с юридической точки зрения продолжают действовать. Москва не намерена пересматривать контракт с Киевом на транзит газа. В планах Газпрома на ближайшее время – достройка Северного потока-2, который готов на 90-92%, и поставка газа в зафиксированных ранее объемах, сказал председатель совета директоров компании Виктор Зубков, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва не планирует инициировать пересмотр договора с Киевом на транзитные поставки топлива в Европу. Все договоренности двух сторон юридически продолжают действовать.
"Конечно, я думаю, что нет", - сказал Зубков в ответ на уточняющий вопрос от журналистов.
Также он подчеркнул, что в ближайшее время российский газовый монополист планирует достроить газопровод Северный поток-2 и выполнить свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Трубопровод СП-2 уже завершен приблизительно на 90-92%.
Справка
Договор Украины и России о транзите газа
Киев и Москва 30 декабря 2019 года подписали пакет договоров, предусматривающих дальнейший газа из России в Европу через территорию Украины. Среди документов и транзитный контракт, который подписан на 5 лет. Согласно документу, Газпром должен прокачать 65 млрд куб.м газа за первый годи по 40 млрд куб.м в последующие 4 года. Договоренностями был обеспечен транзит газа с 1 января 2020 года.
Украина не покупает газ напрямую у России с ноября 2015 года из-за войны между двумя государствами. Киев закачивает в хранилища газ, который закуплен при помощи реверса в Европе.Читайте такжеПутин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной
Украина и строительство Северного потока-2
- Российский газопровод Северный поток-2 строится в обход Украины с 2018 года. Трубопровод прокладывается по дну Балтийского моря из России в ФРГ. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиардов долларов США.
- Советник председателя Нафтогаза Лана Зеркаль заявляла, что в случае достройки и введения в эксплуатацию газопровода СП-2, по украинскому транзиту будет нанесен существенный удар. Киев надеется, что завершить строительство газопровода не позволят США.
- Немецкий обозреватель Райнхард Фезер отмечал, что если СП-2 все-таки заработает, что Россия больше не будет зависимой от украинского транзита. Это приведет к экономическим потерям Украины и предоставит возможность для реализации новых агрессивных планов Москвы против РФ.
- Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер полагает, что Северный поток-2 будет введен в эксплуатацию в том случае, если Россия предоставит Европе доступ к трубе и выполнит требования ЕС, среди которых – урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе и освобождение Навального.
- 18 марта немецкие СМИ сообщили о том, что Германия ведет переговоры с США о запуске Северного потока-2. В Берлине обещают инвестиции в Украину в обмен на предоставление возможности завершения проекта.