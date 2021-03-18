СМИ раскрыли секретный план Германии по Северному потоку-2 и Украине

Германия изъявила желание откупиться от США увеличением помощи Украине.
Власти Германии хотят привлечь инвестиции немецких компаний в Украину в качестве компромиссного решения по Северному потоку-2.
Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники, это позволит им достроить российский газопровод Северный поток-2.
"Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой спорного российского газопровода Северный поток-2 в Балтийском море: для того, чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации Джо Байдена большую поддержку Украины", – говорится в сообщении.
Сообщается, что таким образом, Германия фактически хочет компенсировать Украине потери, которые страна понесет, когда Россия начнет транзит газа в обход нашей страны.
При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление на своей странице в Twitter.
Он предупредил участников российского проекта Северный поток-2, что все причастные к строительству газопровода, попадут под американские санкции.
"Мы продолжаем отслеживать деятельность и предупреждаем, что любая компания, которая принимает участие в проекте Северный поток-2, рискует санкциями. Мы стремимся соблюдать законодательство в этом отношении", - заявил он.
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Как предупредили в Госдепе, США могут ввести новые санкции против Северного потока-2. Новые ограничения введут, если в течение трех месяцев администрация США найдет юридические основания.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- После 1 января 2021 года, когда у США появилась возможность применения санкций против компаний, которые оказывают Северному потоку-2 страховые и сертификационные услуги, у России возникли новые проблемы с достройкой газопровода.
- У Байдена заявили, что санкции к компаниям будут применены после того, как Вашингтон зафиксирует достройку или сертификацию СП-2.
- Компания Nord Stream AG 6 февраля заявила о начале достройки участка СП-2 в Дании. Трубоукладку начало судно Фортуна, ранее попавшее под санкции США. Работы приостанавливались из-за непогоды, однако 15 февраля они были продолжены.
- 23 февраля стало известно о том, что как минимум 18 компаний вышли из проекта Северный поток-2 из-за риска попасть под санкции США. Среди них немецкая страховая компания Munich Re.
- Крупная нефтегазовая компания Wintershall Dea, вложившая в строительство СП-2 около 730 миллионов евро, отказалась от дальнейшего финансирования газопровода.
Северный поток-2
Газопровод Северный поток-2 - российский проект, цель которого - соединение газотранспортных систем России и Германии через Балтийское море в обход территории Украины.
Запуск газопровода Северный поток-2 угрожает транзиту газа через территорию Украины, что нанесет ущерб государственному бюджету и будет угрожать безопасности страны.