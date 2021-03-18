СМИ раскрыли секретный план Германии по Северному потоку-2 и Украине

Помощь Украине в обмен на Северный поток-2 / Reuters

Власти Германии хотят привлечь инвестиции немецких компаний в Украину в качестве компромиссного решения по Северному потоку-2.

Как сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на источники, это позволит им достроить российский газопровод Северный поток-2.

"Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой спорного российского газопровода Северный поток-2 в Балтийском море: для того, чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации Джо Байдена большую поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом, Германия фактически хочет компенсировать Украине потери, которые страна понесет, когда Россия начнет транзит газа в обход нашей страны.

При этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сделал заявление на своей странице в Twitter.

Он предупредил участников российского проекта Северный поток-2, что все причастные к строительству газопровода, попадут под американские санкции.

"Мы продолжаем отслеживать деятельность и предупреждаем, что любая компания, которая принимает участие в проекте Северный поток-2, рискует санкциями. Мы стремимся соблюдать законодательство в этом отношении", - заявил он.

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Как предупредили в Госдепе, США могут ввести новые санкции против Северного потока-2. Новые ограничения введут, если в течение трех месяцев администрация США найдет юридические основания.

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