Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе

Тиммерманс уточнил, что согласно правилам ЕС, российский трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.
Европа не нуждается в российском газопроводе Северный поток-2, заявил вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс. По его словам, Брюссель может сделать только так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза.
"Нам не нужен Северный поток 2. Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но Северный поток-2 существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование Северного потока-2 в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.
Он уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.
Также Тиммерманс отметил, что Еврокомиссия по-прежнему против строительства нового газопровода из России в Германию.
Северный поток-2 – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.