Вице-президент ЕК заявил, что Северный поток-2 не нужен Европе / Reuters

Европа не нуждается в российском газопроводе Северный поток-2, заявил вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс. По его словам, Брюссель может сделать только так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза.

"Нам не нужен Северный поток 2. Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения ЕС. Но Северный поток-2 существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование Северного потока-2 в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - сказал Тиммерманс в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

Он уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.

Также Тиммерманс отметил, что Еврокомиссия по-прежнему против строительства нового газопровода из России в Германию.

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