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Злетять ціни на хліб і м'ясо: українців попередили про "сніжний ком" подорожчання

8 вересня 2021, 04:01

Зростаючі ціни на світових ринках продовжать тягнути вгору і внутрішні ціни на продукти харчування.

Ціни на продукти
Українців попередили про подорожчання продуктів / УНІАН

В Україні ціни на продукти харчування змінюються слідом за світовими, останній наочний приклад - вартість соняшникової олії, яка цього року злетіла мало не вдвічі.

У поточній ситуації зростаючі ціни на світових ринках продовжать тягнути вгору і внутрішні ціни на продукти харчування. До того ж аграріям немає сенсу продавати свою продукцію дешево всередині країни, якщо є можливість експортувати її за світовими цінами, пише kp.ua.

У матеріалі підкреслюється, що зростання цін буде нагадувати сніжний ком: ціни на зернові потягнуть за собою зростання ціни на хлібобулочні вироби, а також на продукцію птахівництва - м'ясо і яйця, адже основним кормом для птиці є якраз зернові.

За прогнозами економіста Олексія Куща, зростання цін за підсумками року складе більше 10%, і найближчим часом швидкість зростання інфляції збільшиться ще на 1-2%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що за рік в Україні підскочили відпускні ціни виробників на продукти харчування збільшилися на 9-75%.

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Закупівельні ціни на пшеницю (2, 3 і 4 класи) в річному вимірі зросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без ПДВ відповідно). А закупівельні ціни на кукурудзу – зросли на 27% (до 7007 грн/т без ПДВ).

Водночас відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому становили 12,91 грн/кг (+24%), на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (+31%); на гречану крупу – 35,63 грн/кг (14%).

При цьому відпускні ціни виробників на м'ясо ВРХ зросли на 13% – до 108,15 грн/кг з ПДВ, на м'ясо свиней – на 5% (до 89,61 грн/кг).

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