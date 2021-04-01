Заробляв за день по 2 мільйони: що показав у декларації Вітренко

Зарплата Вітренка становила майже 44 млн на місяць - декларація / УНІАН

Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко оприлюднив декларацію про доходи за 2020 рік.

Дохід чиновника виявився явно вище за середній.

Зарплата і премії Юрія Вітренка

На посаді в.о. міністра енергетики Вітренко з грудня минулого року отримав зарплату в 15 800 гривень. Ще 41 700 гривень зарплати він вказав в компанії AYA Capital (є її бенефіціаром).

При цьому за минулий рік Вітренко отримав 284 637 567 грн заробітної плати від НАК Нафтогаз України.

читайте такожЗаради їхньої гідності: Вітренко пояснив, чому українцям не потрібні субсидіїВарто відзначити, що на посаді виконавчого директора він пропрацював з січня по середину липня. Таким чином, його середня заробітна плата в Нафтогазі становила близько 43,8 млн грн на місяць – або майже 2 мільйони гривень на день (якщо розділити на 22 робочих дні в місяці).

Також 1,4 мільйона гривень Вітренко вказав у якості гонорарів від ПАТ Укрнафта, де працював головою правління.

Крім зарплати Вітренко також отримав від Нафтогазу 1 млн грн "іншого додаткового блага" і 1,2 млн грн відсотків від депозитів у банках ПриватБанк і Сбербанк.

Юрій Вітренко: рахунки в банках

У банках чиновник зберігає:

2,9 мільйона доларів,

904 тисячі гривень,

13 тисяч євро.

Ще 500 тисяч грн і 10 тисяч євро задекларував готівкою.

Крім того, у розпорядженні Вітренка є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 148,4 млн грн.

Дружина Вітренко (Ірина Вітренко-Шафранова) на банківських рахунках зберігає 3,7 млн доларів США, майже 42 тисячі фунтів стерлінгів, понад 220 тисяч євро і 2,8 тисячі гривень. А готівкою задекларувала 100 тисяч доларів і 10 тисяч євро.

Цінне майно Юрія Вітренка

У сім'ї Вітренко є три квартири в Києві. Крім них сім'я орендує квартиру в Німеччині (площею 298 кв. м). Крім того, у дружини є орендоване нежитлове приміщення в Києві, а сам Вітренко має право користуватися київською квартирою свого батька.

У графі "цінне рухоме майно" Вітренко вказав годинник Patek Philippe, ціна якого становить без малого 160 тисяч гривень.

На дружину в. о. міністра записані три автомобілі:

Land Rover Range Rover Evoque (2014),

Tesla Model X (2017 року випуску),

Wolkswagen Golf Plus (2008).

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