Заробляв за день по 2 мільйони: що показав у декларації Вітренко

У банках чиновник зберігає 2,95 млн доларів і близько 900 тис. грн. Також Вітренко показав годинник Patek Philippe за 160 тис. грн.
Виконуючий обов'язки міністра енергетики України Юрій Вітренко оприлюднив декларацію про доходи за 2020 рік.
Дохід чиновника виявився явно вище за середній.
Зарплата і премії Юрія Вітренка
На посаді в.о. міністра енергетики Вітренко з грудня минулого року отримав зарплату в 15 800 гривень. Ще 41 700 гривень зарплати він вказав в компанії AYA Capital (є її бенефіціаром).
При цьому за минулий рік Вітренко отримав 284 637 567 грн заробітної плати від НАК Нафтогаз України.
читайте такожЗаради їхньої гідності: Вітренко пояснив, чому українцям не потрібні субсидіїВарто відзначити, що на посаді виконавчого директора він пропрацював з січня по середину липня. Таким чином, його середня заробітна плата в Нафтогазі становила близько 43,8 млн грн на місяць – або майже 2 мільйони гривень на день (якщо розділити на 22 робочих дні в місяці).
Також 1,4 мільйона гривень Вітренко вказав у якості гонорарів від ПАТ Укрнафта, де працював головою правління.
Крім зарплати Вітренко також отримав від Нафтогазу 1 млн грн "іншого додаткового блага" і 1,2 млн грн відсотків від депозитів у банках ПриватБанк і Сбербанк.
Юрій Вітренко: рахунки в банках
У банках чиновник зберігає:
- 2,9 мільйона доларів,
- 904 тисячі гривень,
- 13 тисяч євро.
Ще 500 тисяч грн і 10 тисяч євро задекларував готівкою.
Крім того, у розпорядженні Вітренка є облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 148,4 млн грн.
Дружина Вітренко (Ірина Вітренко-Шафранова) на банківських рахунках зберігає 3,7 млн доларів США, майже 42 тисячі фунтів стерлінгів, понад 220 тисяч євро і 2,8 тисячі гривень. А готівкою задекларувала 100 тисяч доларів і 10 тисяч євро.
Цінне майно Юрія Вітренка
У сім'ї Вітренко є три квартири в Києві. Крім них сім'я орендує квартиру в Німеччині (площею 298 кв. м). Крім того, у дружини є орендоване нежитлове приміщення в Києві, а сам Вітренко має право користуватися київською квартирою свого батька.
У графі "цінне рухоме майно" Вітренко вказав годинник Patek Philippe, ціна якого становить без малого 160 тисяч гривень.
На дружину в. о. міністра записані три автомобілі:
- Land Rover Range Rover Evoque (2014),
- Tesla Model X (2017 року випуску),
- Wolkswagen Golf Plus (2008).
Декларації політиків і чиновників України
- Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська задекларували доходи за минулий рік на суму понад 22 мільйони гривень. Зарплата глави держави склала 336 тисяч гривень, його дружини – 952 тисячі гривень, отриманих у ТОВ Квартал 95. Подружжя отримало дохід від здачі майна Кварталу в оренду на суму в 2,4 мільйона гривень.
- Зарплата глави Офісу президента України Андрія Єрмака за 2020 рік склала 444 тисячі 539 гривень. У нього один автомобіль, одна квартира і кредит на суму 3 мільйони 328 тисяч 412 гривень. Також чиновник задекларував 30 тисяч гривень від співпраці з компаніями
- Лідер партії Європейська солідарність і колишній президент України Петро Порошенко вказав у декларації 222 мільйони гривень доходів за 2020 рік, колекцію картин російських художників і три елітних автомобіля.