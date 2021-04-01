Зарабатывал в день по 2 миллиона: что показал в декларации Витренко

Зарплата Витренко составляла почти 44 млн в месяц - декларация / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко обнародовал декларацию о доходах за 2020 год.

Доход чиновника оказался явно выше среднего.

Зарплата и премии Юрия Витренко

На посту и.о. министра энергетики Витренко с декабря прошлого года получил зарплату в 15 800 грн. Еще 41 700 грн зарплаты он указал в компании AYA Capital (является ее бенефициаром).

При этом за прошлый год Витренко получил 284 637 567 грн заработной платы от НАК Нафтогаз Украины.

Читайте такжеРади их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидииСтоит отметить, что на посту исполнительного директора он проработал с января по середину июля. Таким образом, его средняя заработная плата в Нафтогазе составляла около 43,8 млн грн в месяц – или почти 2 миллиона гривен в день (если разделить на 22 рабочих дня в месяце).

Также 1,4 миллиона гривен Витренко указал в качества гонораров от ПАО Укрнафта, где работал главой правления.

Помимо зарплаты Витренко также получил от Нафтогаза 1 млн грн "другого дополнительного блага" и 1,2 млн грн процентов от депозитов в банках ПриватБанк и Сбербанк.

Юрий Витренко: счета в банках

В банках чиновник хранит:

2,9 миллиона долларов,

904 тысячи гривен,

13 тысяч евро.

Еще 500 тысяч грн и 10 тысяч евро задекларировал наличными.

Кроме того, в распоряжении Витренко имеются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 148,4 млн грн.

Жена Витренко (Ирина Витренко-Шафранова) на банковских счетах хранит 3,7 млн долларов США, почти 42 тысячи фунтов стерлингов, более 220 тысяч евро и 2,8 тысячи гривен. А наличными задекларировала 100 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

Ценное имущество Юрия Витренко

У семьи Витренко есть три квартиры в Киеве. Помимо них семья арендует квартиру в Германии (площадью 298 кв. м). Кроме того, у супруги имеется арендованное нежилое помещение в Киеве, а сам Витренко имеет право пользоваться киевской квартирой своего отца.

В графе "ценное движимое имущество" Витренко указал часы Patek Philippe, цена которых составляет без малого 160 тысяч гривен.

На супругу и.о. министра записаны три автомобиля:

Land Rover Range Rover Evoque (2014),

Tesla Model X (2017 года выпуска),

Wolkswagen Golf Plus (2008).

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