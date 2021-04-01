Зарабатывал в день по 2 миллиона: что показал в декларации Витренко

В банках чиновник хранит 2,95 млн долларов и около 900 тыс. грн. Также Витренко показал часы Patek Philippe за 160 тыс. грн.
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко обнародовал декларацию о доходах за 2020 год.
Доход чиновника оказался явно выше среднего.
Зарплата и премии Юрия Витренко
На посту и.о. министра энергетики Витренко с декабря прошлого года получил зарплату в 15 800 грн. Еще 41 700 грн зарплаты он указал в компании AYA Capital (является ее бенефициаром).
При этом за прошлый год Витренко получил 284 637 567 грн заработной платы от НАК Нафтогаз Украины.
Читайте такжеРади их достоинства: Витренко объяснил, почему украинцам не нужны субсидииСтоит отметить, что на посту исполнительного директора он проработал с января по середину июля. Таким образом, его средняя заработная плата в Нафтогазе составляла около 43,8 млн грн в месяц – или почти 2 миллиона гривен в день (если разделить на 22 рабочих дня в месяце).
Также 1,4 миллиона гривен Витренко указал в качества гонораров от ПАО Укрнафта, где работал главой правления.
Помимо зарплаты Витренко также получил от Нафтогаза 1 млн грн "другого дополнительного блага" и 1,2 млн грн процентов от депозитов в банках ПриватБанк и Сбербанк.
Юрий Витренко: счета в банках
В банках чиновник хранит:
- 2,9 миллиона долларов,
- 904 тысячи гривен,
- 13 тысяч евро.
Еще 500 тысяч грн и 10 тысяч евро задекларировал наличными.
Кроме того, в распоряжении Витренко имеются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 148,4 млн грн.
Жена Витренко (Ирина Витренко-Шафранова) на банковских счетах хранит 3,7 млн долларов США, почти 42 тысячи фунтов стерлингов, более 220 тысяч евро и 2,8 тысячи гривен. А наличными задекларировала 100 тысяч долларов и 10 тысяч евро.
Ценное имущество Юрия Витренко
У семьи Витренко есть три квартиры в Киеве. Помимо них семья арендует квартиру в Германии (площадью 298 кв. м). Кроме того, у супруги имеется арендованное нежилое помещение в Киеве, а сам Витренко имеет право пользоваться киевской квартирой своего отца.
В графе "ценное движимое имущество" Витренко указал часы Patek Philippe, цена которых составляет без малого 160 тысяч гривен.
На супругу и.о. министра записаны три автомобиля:
- Land Rover Range Rover Evoque (2014),
- Tesla Model X (2017 года выпуска),
- Wolkswagen Golf Plus (2008).
Декларации политиков и чиновников Украины
- Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская задекларировали доходы за прошлый год на сумму более 22 миллионов гривен. Зарплата главы государства составила 336 тысяч гривен, его жены – 952 тысячи гривен, полученных в ООО Квартал 95. Супруги получили доход от сдачи имущества Квартала в аренду на сумму в 2,4 миллиона гривен.
- Зарплата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака за 2020 год составила 444 тысячи 539 гривен. У него один автомобиль, одна квартира и кредит на сумму 3 миллиона 328 тысяч 412 гривен. Также чиновник задекларировал 30 тысяч гривен от сотрудничества с компаниями
- Лидер партии Европейская солидарность и бывший президент Украины Петр Порошенко указал в декларации 222 миллиона гривен доходов за 2020 год, коллекцию картин российских художников и три элитных автомобиля.